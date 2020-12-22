琼瑶等111位编剧发联名公开信抵制郭敬明、于正

琼瑶、汪海林等111位影视剧编剧昨晚（21日）发联名公开信，集体抵制于正和郭敬明。

综合新浪网和《北京日报》报道，公开信写道，近来，在一些网络平台、电视台的综艺节目，屡屡出现有抄袭劣迹的编剧、导演（于正、郭敬明）以节目导师、嘉宾的面目出现，在节目内外进行话题炒作，以此追逐点击率、收视率，博人眼球。

公开信指出，尤其是郭敬明、于正在法院判决后，拒绝执行法院的道歉判决，未对自己的违法行为做出任何检讨，这样的“文贼”在网络平台、电视台被捧为导师，让他们贩卖“成功学”，在社会上造成了极其恶劣的影响，对青少年树立了非常坏的榜样。

公开信呼吁，立即停止对这些劣迹从业者的宣传炒作，对相关节目做出修改调整。

公开信还呼吁，严厉打击和惩处有抄袭剽窃违法行为的编剧、导演，媒体平台应弘扬时代正气，多宣传德艺双馨的艺术家，主动拒绝这些有劣迹且不加悔改的创作人，不给抄袭剽窃者提供舞台，将他们从公众媒体中驱逐出去。

早在2003年，郭敬明的《梦里花落知多少》就被指抄袭庄羽的小说《圈里圈外》，2004年12月，北京市第一中级人民法院作出判决，认定郭敬明所著《梦里花落知多少》侵犯了庄羽的著作权。此外，郭敬明的《幻城》《夏至未至》《悲伤逆流成河》《爵迹》《小时代》等作品都被指抄袭其他小说、电影或漫画内容。

作家琼瑶2014年起诉于正的《宫锁连城》多处剧情抄袭其作品《梅花烙》，法院判决《宫锁连城》侵犯了《梅花烙》的改编权，于正被要求向琼瑶公开赔礼道歉并赔偿。

尽管负面新闻缠身，郭敬明和于正仍然活跃在中国影视领域，并分别参加综艺节目《演员请就位》和《演技派》，引发舆论质疑。

郭敬明在《演员请就位2》的作品《无量》中，给自己署名编剧，给另外两位编剧署名为“副编剧”，由此引发了一场关于尊重编剧署名的行业争议。报道称，郭敬明的影视作品被发现均有“副编剧”的存在。有业内人士称，这“明显就是不愿意给署名，但不给署名又说不过去，所以就创造了副编剧这样尴尬的职位。”

在《我就是演员3》开播前，于正发微博称，既然做了考核官，就会像一面照妖镜一样死死盯着参加节目的选手：“我会非常严格，绝不允许任何糊弄过关的人来台上耍猴。想来蹭热度的，翻红的，借机获取名利的，除了拿出精湛的表演和十足的诚意以外，都给我死了这份心。”于正这番义正言辞的声明，却引发了业内“贼喊捉贼”的嘲讽。

中国前编剧汪海林早前发文指，于正和郭敬明被中国编剧行业开除，在编剧这个行业里“社会性死亡”了，“任何正规的编剧活动里都不会有他们出现……”