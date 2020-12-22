张文宏：疫苗接种若不够普及 向外开放恐受阻

中国19日公布了冠病疫苗“两步走”接种计划，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏昨晚（21日）接受央视新闻采访时预测，明年下半年，中国疫苗接种的迫切性将可能逐步显现。

中国国务院联防联控机制19日发布消息称，将在全国范围内对重点人群进行冠病疫苗接种，再逐步实现应接尽接。

据央视新闻报道，张文宏昨天谈到疫苗接种计划时说，中国疫苗接种的迫切性明年下半年将可能逐步显现。届时，全球范围内的疫苗接种计划已实施一段时间，各国之间的互通将可能随防控风险的降低而变密，中国面临的疫情输入性风险随之增大。

张文宏指出，接种疫苗速度快、普及面广的国家将加速互相开放。如果中国国内疫苗接种不够普及，向外开放将可能受阻。

张文宏还称，疫苗是“义务”和“权利”的综合体。目前中国防控形势较好，大家更多地想到的是“权利”问题，即接种疫苗是保护自己，但不接种，面临的风险也并不会明显增加，因此，与“义务”有关的共识达成较少。

而接种疫苗“义务”与“权利”的比例如何决定？张文宏指出，相关共识的达成，将随新的防疫节点的出现而有所进展。

另据《健康时报》报道，原上海疾控中心免疫规划科疫苗医师陶黎纳前天说，据业内消息，中国首批冠病疫苗预计接种5000万人次，首针将于1月15日接种完成，第二针于2月15日完成。