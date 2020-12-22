朱军就性骚扰案首度发声坚称自己清白

中国央视主持人朱军本周二（22日）凌晨就性骚扰案首度发声，坚称自己是清白的，并批评在毫无证据的情况下展开私刑的做法。

朱军在微博上说，我在过去两年多承受巨大耻辱，但一直未发声，因为他坚信清者自清，并相信法律。

朱军强调，自己从未触碰过原告一分一毫，并希望“毫无证据的就给人处以私刑，到我为止，不会成为社会惯例”。

女网民“弦子”指控朱军2014年在她在央视任实习生时，对她进行性骚扰。她事后在老师的鼓励下报警，警方也进行搜证，还调走了央视走廊的监控录像，结果却无疾而终。

弦子2018年7月在微信朋友圈发文，透露自己曾被朱军猥亵，文章被其友人徐超（微博昵称为“麦烧同学”）转发到了微博上，虽然数小时内就被屏蔽，但还是在中国社交媒体引发轰动。

朱军随后发表律师声明否认此事，并表示将采取法律手段追责谣言，他也到法院控告弦子和徐超损害其名誉权。

弦子2018年10月正式提告朱军，案件今年12月2日在北京海淀区法院首次开庭。

对于朱军的帖文，中国网民反应不一。支持朱军的网民写道在留言板上写道，“朱军老师，加油！依然挺你！”“在无法证明朱军有罪之前，我站朱军。因为现在弱势的一方早已不是“疑似”被性侵的弦子，而是被社会性死亡、舆论审判的朱军。”

支持原告的网民则说：“男人有个不好的地方，就是打死不承认的本事。”

另有网民认为，“其实需要的不是支持朱军老师，或者支持弦子这样的声音。而是尊重法律，尊重证据的声音。”