B站回应被约谈：接受配合整改

受中国青年欢迎的视频分享平台哔哩哔哩（B站）被曝今年已被约谈十余次后，昨天（21日）回应称，公司第一时间接受监管部门的批评和指导意见，积极配合，在为期两周的整改期间内组织专项人力排查和处理了相关稿件。

据观察者网报道，公司称：“整改期结束后，在各级主管部门的指导下，我们将不断加强内容审核能力，优化内容管理机制，积极营造风清气正的网络空间。”

B站回应监管机构约谈十余次。（互联网）

中国全国“扫黄打非”办公室昨天发文通报对哔哩哔哩（B站）的监管情况，通报称，今年以来，相关部门对B站行政立案处罚六次，约谈10余次。

“扫黄打非”办指出，B站被称为年轻人的文化交流社区，最新数据显示，月均活跃用户1.97亿，大部分在25岁以下。然而，随着B站的影响日益扩大，“扫黄打非”部门也在其成长过程中发现了不少问题。

相关执法部门曾先后对其刊载儿童“邪典”、违规境外动画片、违规使用境外音视频素材、违规广告、多款游戏角色形象暴露、内容低俗等问题进行整治。

针对B站平台近期存在的某些内容涉色情低俗等较突出问题，中国“扫黄打非”办公室再次部署上海市“扫黄打非”办组织查处。12月3日，上海市“扫黄打非”办联合市委网信办、市文旅局对B站进行约谈，责令其限期整改两周，全面排查违法违规和不良信息，加强视频、直播内容、漫画、图文及相关弹幕和跟评的审核；同时明确要求，在验收网站整改工作合格前，暂停具有舆论属性或社会动员能力的新业务新功能的内测或上线。