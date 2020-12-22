社科院报告建议热点城市开征房产税

中国社会科学院财经战略研究院等联合主办的《中国住房发展报告（2020-2021）—楼市调控：迎来曙光再出发》（下简称“报告”）发布会昨天（21日）在北京举行。报告建议在一些热点城市和炒房屡禁不止的城市率先加快试点开征房地产税，争取在“十四五”期间开征房地产税。

据新京报报道，对于2021年房地产市场的表现，《报告》显示，在没有重大政策转向和新的外部冲击以及疫情显著好转的情况下，中国楼市总体将延续平稳，但其结构性潜力仍在。预计2021年中国楼市总体有望延续平稳。空间上看，中心城市、都市圈和城市群复苏较好甚至出现过热，其他城市复苏较慢，部分城市甚至陷入衰退，分化可能有所扩大。

对于当前和未来一段时间的房地产市场的发展，《报告》还给出了多个建议。其中一个建议是，加快开征房地产税以带动长效机制建设。

“建议在一些热点城市和炒房屡禁不止的城市率先加快试点开征，争取在‘十四五’期间开征房地产税。” 社科院财经战略研究院院长助理、《中国住房发展报告》主编倪鹏飞表示，试点开征房地产税可以坚持“立法先行，加快立法”、“充分授权，地方主责”、“逐步推进，水到渠成”的总体思路，以仅对新交易或者过户（包括赠与和继承）的非经营性住房家庭开征房地产税制度，而对拥有存量房但暂不进行交易和过户的住房家庭暂不征收房地产税的总体方案，并根据一定税率、税基、起征点开征房地产税。