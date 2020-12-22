中国拟立反食品浪费法

中国草拟了反食品浪费法案，制作“大胃王吃播”、涉嫌浪费粮食的音视频内容可能将被追究法律责任。

据中新社报道，草案提到，广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息的，由广播电视主管部门、网信部门按照各自职责责令改正，给予警告。

拒不改正或者情节严重的，处1万元（人民币，下同，2000新元）以上、10万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究法律责任。

草案也将“食品浪费”定义为，对可安全食用或者饮用的食品未能按照其功能目的利用。

草案强调，立反食品浪费法是保障中国粮食安全的迫切需要。“今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟，需要通过立法整治浪费行为，为粮食安全保驾护航。”

草案也规定，县级以上的地方政府每年向社会公布反食品浪费工作情况，提出加强反食品浪费措施，各级人民政府及有关部门建立反食品浪费监督检查机制。

据了解，草案起草时，梳理借鉴了联合国、欧盟、法国、意大利、日本、英国等有关法律、规定和文件。

草案今天（22日）提请中国全国人大常委会初次审议。

报道称，中国官方一直提倡厉行节约、反对铺张浪费，但受讲排场、比阔气、爱面子等不良风气和不科学、不文明消费习俗的影响，中国餐饮浪费问题一直存在、时常反复，成为顽疾。立法反对食品浪费，成为多方所呼。