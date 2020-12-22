字节跳动将游戏作为下个战略增长领域

四位直接知情的消息人士透露，字节跳动正就收购中国移动游戏开发商与发行商--中手游科技集团的股权进行商谈。字节跳动欲加强它的下一个业务增长支柱。

据路透社报道，目前游戏产业继续受益于抗疫措施，这些措施迫使人们宅在家里，提高了游戏下载量。

其中两位消息人士称，字节跳动计划收购部分或全部中手游(CMGE)现有股东Fairview Ridge Investment Ltd持有的27.6%股权。

Fairview Ridge是一家由中手游董事长肖健和副董事长冼汉迪控股的投资公司。

另一消息人士称，字节跳动料提出以每股4-5港元的价格收购这些股权。这个价格区间相当于较中手游周一收盘位3.08港元溢价30%-62%。

据监管文件显示，肖健和冼汉迪是中手游最大的股东，他们通过多个实体分别持股33.9%和32.6%。

路透计算显示，按中手游周一市值9.97亿美元计，27.6%股权的价值为2.75亿美元。

其中三位消息人士称，字节跳动认为游戏是它的下一个战略增长领域，数月以来一直在物色投资资产，以建立自己的游戏产品组合。

腾讯8月提出以15亿美元收购乐游科技控股有限公司。两位消息人士表示，那使得中手游成为字节跳动显而易见的目标。

其中一位消息人士称，如果交易成功，字节跳动可能成为中手游的单一最大股东。但消息人士也指出，交易有待最后敲定，可能会有变动。

上述消息人士均不愿具名，因相关信息未公开。字节跳动和中手游均未回复置评请求。路透无法联系上Fairview就此置评。