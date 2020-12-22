湘粤加大煤炭到卸量以保障用电

记者22日从广铁集团获悉，连日来，为确保冬季供电，广铁集团全力抢运电煤。目前，湖南省内各大电厂煤炭到卸量同比增加一倍，达到每日7万吨。粤北地区各电厂电站加快到达电煤卸车和储存，满足严寒期间用电需求。

据中新网报道，今年入冬以来，湖南地区气温持续走低，企业和居民用电量需求不断攀升，湖南境内益阳、岳阳、常德等几大发电厂煤炭储存接连告急，又因湘江等河流已进入枯水季节无法进行水路运输。湖南省境内的电煤发运和到达大量通过铁路运输。为加快电煤运输，保障电厂发电需求，负责湖南铁路货运的广铁集团长沙货运中心，及时对接管内煤矿和电厂，盯控几大电厂的库存量、可耗天数以及卸车进度等情况。

“我们准确掌握湖南境内的资煤集团、湘煤集团等主要煤矿企业的库存情况，精准编制运输计划，做到优先装车、优先挂运，不断优化各环节作业方案，提高组织效率，全力做好电煤发送端和到达端的运输保障工作。”广铁集团长沙货运中心调度值班室主任晏明辉说。

据统计，入冬以来广铁集团长沙货运中心共计发运电煤112万吨，到卸电煤825万吨，有力地保证了湖南管内几大电厂持续的攀升需求，助力企业和居民温暖过冬。

与此同时，负责广东铁路货运的广铁集团广州货运中心针对广东粤北地区提前入冬的情况，全力保障南雄热电站等电厂电站电煤运输，目前粤北各电厂电站用煤基本得到保障。

广铁集团广州货运中心调度值班室主管杨嘉群说：“我们通过加强与运转部门和装卸部门联系，随到随卸，打通电煤运输的最后一公里，到达乌石、南雄电厂的电煤2小时内就能被卸下，极大地提高了铁路线的运用效率。”