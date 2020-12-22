傅高义之子：父亲能从所有人与国家中看到善

中国问题专家傅高义（Ezra Vogel）的儿子昨天（21日）发文怀念父亲时提到，傅高义能从每个人与国家中“看到善”。

目前在美国加州大学伯克利分校担任政治学教授的史蒂文•沃格尔（Steven Vogel）在发给《日本时报》的文章中，赞扬父亲拥有“不可抑制的能力”，能从每个人和每个国家中看到善，也意识到“我们很多人无法达到各自理想境界”。

史蒂文说，父亲最广为人知的是他无限的正面鼓励及男孩般的热情，并将小镇鞋子销售员满满的友好精神，带到哈佛大学和华府。

史蒂文也赞扬傅高义是一位忠心耿耿的丈夫和父亲，过去25年每逢假日都会在他的家为他的大家庭举行庆祝活动，并说傅高义原定前天举办线上聚会，但在这一天与世长辞。

史蒂文说：“他喜欢与朋友、家人和同事保持联络。他并没有受到冠病疫情的影响，大谈自己无需出行，还能与日本、中国以及世界其他地区的家人和同事交谈。”

他说，傅高义和妻子夏洛特相互支持，喜欢每天跑步，一做就是20年。 当傅高义的膝盖大不如前时，夫妻俩在20年改而骑脚踏车，傅高义在临终前一天还骑了4英里。

史蒂文也提到，傅高义与他人建立长久的友谊，并定期回到老家，参加高中和大学聚会，甚至向他的母校、俄亥俄卫斯理大学（Ohio Wesleyan）赠送了2011年的著作《邓小平时代》。

傅高义于美东时间20日在马萨诸塞州一家医院去世，享年90岁。傅高义精通中文和日文，曾任哈佛东亚研究中心（现费正清中国研究中心）主任，在1990年代克林顿主政白宫期间，担任过美国国家情报委员会的东亚国家情报官。

经过10年的研究写作后，傅高义2011年完成《邓小平时代》，对邓小平的一生，邓小平与毛泽东等同时代领导人的关系，以及中国多个重大历史事件做了细致记录与解读。