张建宗率团深圳开会 港媒：中央促港订清零目标

香港第四波冠病疫情持续约一个月，每日仍有双位数确诊，香港政务司长张建宗昨天率领多名官员及政府专家顾问到深圳与内地官员和专家开会，港府表示，两地专家讨论外防输入、病毒检测、健康码使用管理等防疫措施，内地专家也介绍内地疫苗研发和使用情况。

据香港《明报》报道，港府昨晚发新闻稿表示，张建宗昨天率领政府专家顾问包括港大医学院院长梁卓伟、港大微生物学系讲座教授袁国勇，以及中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌，到深圳与内地官员及专家就疫情举行专题交流会议。

官员方面，食物及卫生局长陈肇始、公务员事务局长聂德权、创新及科技局长薛永恒、政制及内地事务局长曾国卫、特首办主任陈国基、国家卫健委副主任雷海潮、国务院港澳办副主任黄柳权及中联办副主任仇鸿出席。

港府发言人称，两地专家交流外防输入、病毒检测、健康码使用管理等，内地专家也介绍了内地疫苗研发使用情况。

近日香港建制派多次要求香港推全民强制检测，正在北京出席全国人大常委会会议的全国人大常委谭耀宗昨天说，不少人大常委会委员私下关心香港疫情，认为可利用圣诞节、新年这段时间，大家都不出门，找出病源。

他表示，已去信盼中央再派支援队到港做全民检测，并盼内地疫苗尽快供港，令香港有群体免疫，日后来往内地可免检疫。

报道引述了解此次会面的知情人士称，疫情下类似的专业交流会议以往也有召开，但主要是陈肇始带队，此次因内地派出官员层级较高，故港府也由政务司长带队。

报道称，内地官员在会上提出盼香港订清零目标，并介绍了内地的抗疫策略和方法。

知情人士还说，港府官员和专家也分享了香港的经验，以及香港执行全民检测的难度；这些分享在过去的交流也提过。会议内容与以往大同小异，双方各自分享，因主要是交流，“各自表述”，没有任何结论和执行目标。

另一知情人士透露，昨天主要交流抗疫经验，内地官员没要求港府一定要全民检测，“总之有办法清零便可”。

