港媒：北京将整顿港区议会 料DQ泛民议员

至少两名建制派消息人士透露，北京将处理本届区议会问题，包括列明区议员须宣誓，料有大量民主派区议员被指未能符合宣誓内容而会被DQ（取消议员资格）。中国第十三届全国人大常委会第二十四次会议本周六（26日）闭幕，据悉北京当天会公布这些措施。

据网媒香港01报道，消息人士认为，届时北京或指明有关DQ议席不作补选，可能直接由港府委任地区人士出任议员填补空缺。然而这做法或引起震荡，因为委任未经选举洗礼或胜选的人士，取代市民选出的议员。

消息人士称，据了解，并非所有民主派区议员均跌入DQ禁区，而是部分过去言行“触踫了红线”的议员，即被视为未有真诚拥护基本法和效忠特区的人才会“中箭”，但人数仍不少，足以改写地区势力。

另外，据《南华早报》报道，特首选委会及立法会的组成也将被“洗牌”。特首选委会选举将于明年底举行，“港九各区议会”和“新界各区议会”共有117个席位，由区议员互选、以全票制产生。在当前区议会版图下，民主派可全取117个选委席位，泛民总选委数目有望超过400席，甚至500席，足以左右2022年的特首选战。

《南华早报》今天晚上引述消息，指北京将会启动程序，取消117个由区议员互选产生的选举委员会议席。报道引述另一消息人士指，北京将会改革选委会的组成部分，其中在港区全国政协委员的选委，由过往51席，增至近200席，所有政协均会成为选委会委员。《南早》引述两个消息人士指，有关计划仍在聆听意见当中，未正式落实。

《南华早报》也引述消息，指有意取消俗称超级区议会、过往由民主派主导的区议会（二）功能界别议席，借此防止民主派在立法会选举取得主导权。