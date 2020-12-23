美议员促特朗普进一步收紧对中芯限制

美国两位共和党重要议员周二敦促特朗普政府强化上周五公布的新规则，这些规则旨在防止中国最大的芯片制造商中芯国际获得先进的美国技术。

据路透社报道，被视为美国国会头号对华鹰派的参议员鲁比奥和众议员麦考尔表示，美国商务部将中芯国际列入实体清单的做法不够严厉，应改写规则以堵住“危险的漏洞”。这些漏洞将使几乎所有对中芯国际的销售都能继续不受限制地进行，并为实现(中共)军事领先的既定目标提供支持。

鲁比奥和麦考尔在信中说，他们担心，如果不做出改变，这些规则将“在应对这种日益严重的国家安全威胁方面完全无效”。

美国商务部未予置评，但商务部长罗斯上周五表示，将中芯国际列入实体清单是一项“必要措施，旨在确保中国无法通过中芯国际利用美国技术，帮助本国先进技术水平支持其破坏稳定的军事活动。”

报道称，两位议员之所以担心，是因为限制措施仅适用于生产10纳米及以下半导体“独特”需要的技术，他们担心新规会“流于作秀和狭隘的商业利益，却以美国的国家安全为代价。”

中芯国际周日就被美国列入贸易“实体名单”回应称，经初步评估，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm（纳米）及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响。

