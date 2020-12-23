毕井泉引咎辞职复出后公开露面

赴中国全国政协工作后，曾引咎辞职的毕井泉再增加一个新身份。12月21日，毕井泉以全国政协经济委员会副主任、中国国际经济交流中心常务副理事长身份率调研组就脱贫攻坚对口帮扶工作到河北省灵寿县调研。

据搜狐号“政知道”报道，公开资料显示，65岁的毕井泉早年曾在黑龙江庆安县民乐乡政府经营管理站、电管站工作，1978年3月，23岁的毕井泉赴北京大学经济学系学系，毕业后到了国家物价局工作，此后在国家计划委员会、国家发展和改革委员会工作多年。

2008年3月，时任中国国家发展和改革委员会副主任的毕井泉履新国务院副秘书长，2015年1月任国家食品药品监督管理总局局长、党组书记，2018年3月任国家市场监督管理总局党组书记、副局长。2018年8月，因长春长生疫苗案，毕井泉被要求引咎辞职。

引咎辞职两年后，今年8月27日，第十三届全国政协委员会常务委员会第十三次会议闭幕，会议增补毕井泉为经济委员会副主任。

据河北当地媒体报道，12月21日，毕井泉率队赴灵寿县调研。消息显示，毕井泉已任中国国际经济交流中心常务副理事长。

据官网介绍，中国国际经济交流中心（China Center for International Economic Exchanges），是经中国政府批准成立的国际性经济研究、交流和咨询服务机构，是集中经济研究领域高端人才并广泛联系各方面经济研究力量的综合性社团组织。

中心由国家发展和改革委员会主管，经国家民政部登记注册。中心的理事长是国务院原副总理曾培炎。该中心主要业务范围和服务领域包括研究经济问题、开展经济交流、促进经济合作、提供咨询服务等。

据官网介绍，中心副理事长包括商务部原副部长姜增伟、外交部原副部长李金章、中国人民银行原副行长朱民、财政部原副部长朱光耀等。

该中心还有理事170人，其中有不少人大家都耳熟能详，比如北京大学名誉院长厉以宁，再比如浙江省原省长吕祖善、第十二届全国人大财经委副主任委员黄奇帆等。

据介绍，在上个月，国经中心党委曾举办主题为深入学习贯彻党的十九届五中全会精神的专题学习。当时，毕井泉曾以国经中心常务副理事长身份传达十九届五中全会精神。

灵寿县位于太行山中部东侧，河北省西部，在河北省会石家庄西北35千米处。昨天毕井泉率队赴河北时，先后去了中山国遗址、故城村小学、故城村，实地考察中山国遗址保护。

此外，毕井泉还为中国国际经济交流中心捐建的故城村小学微机室、器材室揭牌，并召开座谈会听取了灵寿县脱贫攻坚工作汇报。

他说，要把产业扶贫作为脱贫攻坚的重要抓手，立足灵寿当地资源禀赋，推动扶贫产业向特色化、规模化、标准化、品牌化、绿色化迈进，巩固脱贫攻坚成效。

调研组还向灵寿县转交了《中山国遗址保护项目建议报告书》。毕井泉说：“要高度重视中山国遗址保护传承利用，深入研究中山国历史和文化，积极开展保护性修复等工作，以文化旅游深度融合推动经济高质量发展。”