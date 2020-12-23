中俄战机再次联合巡航日本海与东海有关空域

中俄两国国防部昨晚（22日）同时宣布，两国空军当天在亚太地区组织实施第二次联合空中战略巡航。

据中国国防部官网发布的消息，中方派出四架轰-6K飞机，与俄方两架图-95飞机联合编队，在日本海、东海有关空域组织联合巡航。飞行期间，两国空军飞机严格遵守国际法有关规定，未进入他国领空。

国防部指出，中俄开展联合空中战略巡航旨在进一步发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，提升两军战略协作水平和联合行动能力，共同维护全球战略稳定，并称“此次行动是中俄两军年度合作计划内项目，不针对第三方”。

中俄两国空军去年7月23日曾在东北亚地区组织实施首次联合空中战略巡航，当时中方派出两架轰-6K飞机，与俄方两架图-95飞机混合编队，在日本海、东海有关空域按既定航线组织联合巡航。

中国官媒《环球时报》引述匿名分析人士称，两次巡航都选日本海、东海方向，说明中俄对此方向的战略稳定抱有持续的、共同的担心和关注。

分析人士表示，对俄罗斯来说，到公海上空开展战略巡航是家常便饭。但随着中国面临的安全风险增大以及中国空军相关能力的提升，预计中国空军的远程战略巡航也会逐步增多，“这是世界大国的惯常做法，符合国际法”。

去年中俄首次联合空中战略巡航曾引发多方关注，韩国谴责俄罗斯飞机两度闯入韩国领空、俄罗斯否认；韩国和日本先后拦截中俄战机，并警告对方“已经进入了他们的领土”。



但此次情况略有不同，据韩联社报道，韩国军方称中俄军机22日“成群飞入韩国防识区”，但同时指出中方已经事先告知了韩方，军机均未侵犯韩国领空。

空军专家傅前哨认为，这一细节显示中俄联演筹备工作进行的更周密更成熟。他认为，中俄空中战略巡航都是在国际海空域进行相应训练，其它国家没有权利说三道四，“以前远程战略轰炸机联合巡航比较少见，今后多了，各方也就习以为常了”。



