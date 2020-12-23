苏州等五大城市十天内齐推户籍新政

自本月14日至今，包括广州、苏州在内的中国多个大城市密集推出户籍改革政策，放宽落户门槛。

据《第一财经》报道，苏州市近日发布《市政府办公室关于进一步推动非户籍人口在城市落户的实施意见》（下称《意见》）提出，落实租赁房屋常住人口在社区公共户落户政策，经房屋所有权人同意可以在房屋所在地落户，也可以在房屋所在地的社区落户，破除隐形门槛。创新户口迁移政策。实施省内特大城市苏州与南京在积分落户时，实现居住证年限和社保年限积累互认。探索苏州与无锡、常州等具备条件的都市圈率先实现户籍准入年限同城化积累互认。

苏州是中国普通地级市的领跑者，有“最牛地级市”之称。去年苏州实现地区生产总值19235.8亿元（人民币，约3921亿新元），位居中国各大城市第六，普通地级市第一。

产业快速发展吸引了大量人口流入。数据显示，目前苏州全市常住人口1075万人，户籍人口722.6万人，净流入人口达352.39万人，净流入规模位居全国第八。

华南城市研究会会长、暨南大学教授胡刚分析，苏州放开户籍门槛有利于外来务工人员落户，对当地的工业制造业和一般服务业发展有很大推动作用。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，苏州放松落户条件也有利于做大做强城市规模，提升中心城市的集聚能力和辐射能力。苏州虽然常住人口超过1000万，但相当一部分是在下辖县市，中心城区人口规模并不大，仍需加快做大做强中心城市平台，提升城市能级。

根据2018年城市建设统计年鉴，2018年苏州城区人口为357.25万人，位列全国第27位。

报道称，这是近十天来，第五个宣布放开放宽落户门槛的中国一二线城市。此前，福州、无锡、广州、青岛已先后推出放开落户限制的相关政策。

