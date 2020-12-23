拜登阵营施压欧盟暂缓达成中欧投资协定

原计划今年达成的中欧投资协定仍未敲定，而欧盟正面临越来越大的压力。美国拜登阵营以及一些欧洲议员认为，由于中国未能解决强迫劳动问题，欧盟应该放缓与中国达成投资协议。

据彭博社报道，美国当选总统拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）本周一晚间在推特发文，引述了一篇有关拟议的中欧投资协定报道，并呼吁“就美国和欧洲盟友对中国经济做法的共同关切，尽早与欧洲伙伴进行磋商。”

美国当选总统拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）本周一晚间在推特发文呼吁“就美国和欧洲盟友对中国经济做法的共同关切，尽早与欧洲伙伴进行磋商。”（互联网截图）

欧盟希望通过中欧全面投资协定打开中国市场并消除歧视性做法，但批评人士说，中欧协定的达成意味着中国在香港、新疆等地镇压异议人士的做法非但没有受到处罚，反而获得了进入欧洲市场的奖励。

德国墨卡托中国研究中心主任胡谧空（Mikko Huotari）指出，达成中欧投资协定对于中国将是一个“象征性胜利”，大西洋两岸未来可能更难以就中国问题结成统一战线。

中欧双方都把今年年底设为达成投资协议的最后期限，但如果北京拒绝就劳工问题等关键要求做出让步，谈判可能仍会失败。欧洲议会12月17日通过决议 ，谴责中国在新疆使用强迫劳动，并呼吁该投资协定包括有关遵守禁止强迫劳动行为的国际公约的承诺。

中国外交部发言人汪文斌在周二的例行新闻发布会上说：“新疆根本不存在什么‘强迫劳动’问题，有关说法是没有根据的污蔑抹黑之词。”汪文斌没有透露中国准备在劳工问题上做出何种承诺。

几位欧洲议员和中国问题分析人士指出，他们担心欧盟、尤其与中国贸易关系最深的欧盟轮值主席国德国为了赶在年底前达成协议而将劳工问题置于一边。他们敦促欧方推迟与中国的谈判，先和拜登政府就共同的对华策略进行磋商。欧洲议会对于批准任何中欧协议有发言权。

担任欧洲议会贸易委员会主席的德国社民党党员朗耶（Bernd Lange）说，尽管存对中国劳工问题的担忧，但协议似乎仍接近达成，这点“显然令人担忧”。他在推特上说：“贸易政策不是孤立事件。如何解决强迫劳动的问题将决定协议的命运。”

中国外交部长王毅周一在与欧盟国家大使以及欧盟驻北京代表团团长郁白（Nicolas Chapuis）的午餐会上讨论了中欧协议谈判事宜。欧盟在一份声明中指出，正在进行的会谈取得进展，双方“保持接触以解决悬而未决的问题”。

外交部发言人汪文斌周一在新闻发布会上说，“目前谈判已进入最后阶段。相信只要双方照顾好彼此关切，坚持相向而行，就能够实现双方领导人确定的谈判目标”。