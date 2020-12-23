中国规范社区团购 要求互联网平台“九不得”

中国国家市场监督管理总局联合商务部昨天（22日）召开规范社区团购秩序行政指导会，

中国监管当局今天再对网路巨头出手，针对时下热门的社区团购经营，明确规定互联网平台企业不得违法实施经营者集中，排除、限制竞争，不得利用数据优势“杀熟”等“九不得”。

中国国家市场监管总局网站新闻稿显示，阿里巴巴集团 、腾讯、京东集团、美团、拼多多、滴滴六家互联网平台企业参加上述会议。

会议要求上述平台企业严格遵守“九个不得”，包括不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权；不得违法达成、实施固定价格、限制商品生产或销售数量、分割市场等任何形式的垄断协议。

此外，也不得非法收集、使用消费者个人信息；不得实施商业混淆、虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为，危害公平竞争市场环境；不得销售假冒伪劣商品。

中国官媒《人民日报》本月11日曾发表评论，给互联网巨头介入社区团购“降温”，文章称，“互联网巨头拥有雄厚的财力、大量的数据资源、领先的数字技术，人们期待巨头们不仅能在商业模式上进行创新，更能承担起推进科技创新的责任。”。

近日召开的中共中央经济工作会议称要“强化反垄断和防止资本无序扩张”，强调金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

中国全国人大常委会法工委前天表示，修改反垄断法将是明年预安排的重点立法工作，并将加强新技术新领域涉及的法律问题的研究工作。

据《经济参考报》报道，中国商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，新规对互联网巨头有一定震慑作用，有助于规范社区团购市场秩序。

洪勇指出，接下来要细化社区团购“九不得”政策，抓好落实，提高针对性，防止互联网企业补贴等违反市场规则的行为。他也建议加快完善电商法律政策，创新监管手段，利用大数据、区块链等技术监管电商平台。