【视频】耿爽联合国回呛德国代表：别了，霍伊斯根大使

联合国安理会昨天（22日）就伊朗核问题举行视频公开会。德国常驻代表霍伊斯根在发言中就康明凯案发表评论，称康明凯在中国受到不公正待遇，中方应尽快将其释放。中国常驻联合国副代表耿爽大使当场要求再次发言，对霍予以批驳。

耿爽发言全文如下：

主席先生，

我刚才说过，如果不出意外的话，今天的会议将是2020年安理会举行的最后一场会议。回顾这一年，我们在安理会里既有协调合作，也有分歧争论，当然也有人制造分裂，发表不负责任的言论。

刚才不少同事在发言中提到，伊核问题是安理会里少有的几个绝大多数成员拥有共同立场的重要议题。我们本希望以对此议题的审议来结束安理会一年的工作，可以给大家一个happy ending，但遗憾的是这一希望还是被德国常驻代表的发言打破了。

霍伊斯根大使刚才的发言与今天会议的议题完全无关，与事实完全不符，与团结合作精神完全背道而驰。他刚才的发言恶意攻击其他成员，滥用安理会平台，毒化安理会工作氛围。我刚才发言向他即将离开安理会道别，多少有些出于客套和外交辞令。现在我真心说一句，别了，霍伊斯根大使。希望没有你的安理会在2021年能更好地履行维护国际和平与安全的责任。

我要强调，中国是法治国家，任何人违反中国法律都必将受到惩处。中国司法机关依法办案，当事人的合法权利得到保障。霍伊斯根大使刚才提到，康明凯是他的朋友。Christoper，如果你有什么话想要对康明凯说，有什么信息需要传递，完全可以通过正当渠道实现，没有必要在安理会平台通过公开喊话的方式来体现你和康明凯的友情，展示你对他的关心。你这样做，其实帮不了康明凯什么，似乎只能帮助你个人树立所谓“仗义执言”形象。这种做法到底负不负责任？你内心到底怎么想？

最后，我愿重复我刚才发言中提到的话，希望即将到来的2021年带给大家健康与安宁，和平与安全，团结与合作。

谢谢主席先生。