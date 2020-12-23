委内瑞拉无视制裁恢复向中国直运石油

委内瑞拉已恢复向中国直接出口石油，相关油轮的信息曝光。

据路透社报道，根据路孚特Eikon船只追踪数据和委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)的内部文件，委内瑞拉已恢复向中国直接出口石油，此前一年多以来，美国的制裁使这种贸易转入地下。

根据运输监测服务网站TankerTrackers.com，第一艘恢复委内瑞拉原油直运中国的油轮是“Kyoto”号，8月底在委内瑞拉Jose港装载了180万桶重质原油。该油轮已于11月初在中国大连的石油码头卸货。

根据PDVSA的装船时间表和运输文件以及路孚特Eikon的数据，至少还有另外一艘油轮，也就是“Warrior King”号正在中国鲅鱼圈港口卸载委内瑞拉的原油；同时航运数据库Equasis中显示为中国石油天然气集团公司(CNPC)旗下公司拥有的两艘油轮11月曾在委内瑞拉装载石油。

在华盛顿扩大对PDVSA的制裁，将任何与该公司有贸易往来的公司纳入制裁范围后，CNPC及其上市子公司中国石油于2019年8月停止在委内瑞拉港口装载原油和燃料。

在旗下两艘油轮被曝光后，CNPC发言人称，装船时这两艘油轮已经不再归CNPC所有。他并未提供有关油轮出售的更多细节，路透无从独立证实。

CNPC发言人称，CNPC及其下属各子公司已停止与委内瑞拉的石油贸易。