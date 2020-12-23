克鲁兹和卢比奥警告太平洋岛国 中国竞标海缆项目有风险

美国共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）和鲁比奥（Marco Rubio）警告一太平洋盟友，如果中国企业在政府支持下低价赢得一个由开发机构监督的招标，可能会损害一项敏感的海底电缆项目的安全。

据路透社23日报道，这封日期为9月18日的信中对密克罗尼西亚联邦表示，中国可能利用这个项目进行“间谍和地缘政治胁迫活动”。中国政府最近对克鲁兹和鲁比奥进行了制裁。

华为海洋网络有限公司以比两个竞争对手低逾20%的价格提交了标书，竞标由世界银行和亚洲开发银行（ADB）支持的7260万美元（约9688万新元）的项目。

华为海洋网络有限公司最近从华为技术有限公司中剥离了出来，目前由另一家中国公司持有多数股权。

美国政府敦促全球各国政府不要让华为技术有限公司供应关键的基础设施，指其会将数据交给中国政府用于间谍活动，但华为一直否认这一指控。

该项目是为了改善瑙鲁、密克罗尼西亚联邦以及基里巴斯等岛国的通讯。不过两名直接了解该项目细节的消息人士告诉路透，项目在投标评估阶段陷入了僵局。

鉴于项目的敏感性，知情人士拒绝透露姓名。

中国外交部发言人汪文斌上周称美国是在抹黑中国公司。

中国外交部今天（23日）没有立即对要求置评的其他问题作出回应。