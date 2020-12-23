快手明年一月或在港上市 估值450亿美元

中国大陆短视频APP“快手”母公司快手科技最快将于明年一月中旬赴港交所聆讯，一月底完成路演，并在春节前正式挂牌。此前，快手已于11月5日向港交所递交了招股书。如果顺利上市，快手将成为“短视频第一股”，也将是2021年首家进行IPO的中国科技公司。

据科技媒体36氪报道，在传出赴港上市的消息前，快手已完成了九轮融资，包括腾讯、百度、红杉、淡马锡在内的多家投资机构均有参与。在2019年末的F轮融资后，快手的估值就已超过300亿美元（约400亿新元）。

据腾讯《一线》报道，多位基金公司经理预测，快手IPO的合理估值为450亿美元左右。

报道引述知情人士称，过去两周，快手管理层开始在香港会见大型机构投资者，但认购尚未开始，双方未谈及具体估值，最终估值还需要等一月底路演结束后确定。

快手于2011年以GIF动图起家，2013年正式转型短视频社交，2016年加入直播功能，2018年入局电商，先通过短视频吸引用户，再通过直播、广告营销服务、电商销售佣金等方式变现。

尽管快手也在招股书中提及，正在开发线上游戏等服务，“来实现收入来源的多样化”，但截至目前，快手营收依然主要来自直播业务。数据显示，2020年上半年，直播业务收入占快手总营收的比例高达68.5%。

收入来源相对单一的现状尚未得到改变，用户增速又陷入瓶颈。2020年2月，快手宣布日活用户突破3亿，但据其招股书披露，整个2020年上半年内，快手平均日活用户数量为3.02亿。这也就是说，2020年上半年内，快手日活用户数量增速极为缓慢。

过去三年半以来，快手连续亏损，2020年上半年净亏损高达681亿元，经调整净亏损高达63亿元，均远远超过了往年同期数字。

在与抖音等短视频社交平台的竞争中，快手已显出疲态。快手能否通过抢先上市重新找回竞争力，值得市场关注。