阿联酋政府大规模免费供应中国疫苗

阿拉伯联合酋长国在六个酋长国，为全体成年居民提供免费的冠病疫苗，接种的正是本月初在该国获批的中国疫苗。

中国国药集团中国生物北京生物制品研究所（下简称：国药中生）研发的冠病病毒灭活疫苗，于今年9月，就在该国开展临床试验。本月初，国药中生疫苗在该国获批上市，系全球首次。

根据英国《金融时报》（FT）12月22日报道，目前，阿联酋国内的公、私立诊所、野战医院，都可以免费接种国药中生的冠病疫苗。“在其他国家按照年龄和易感性分配疫苗时，阿联酋将疫苗可及性拓展到全体成年人，包括100万国民和超800万外国居民。”

据《阿拉伯商业周刊》（Arabian Business）网站12月22日报道，“本月早期在阿布扎比酋长国推行的自愿疫苗接种项目，现在拓展至迪拜和北部的多个酋长国。”目前，六个酋长国都设立了免费接种国药中生疫苗的医院或卫生站点。只有面积最小、人口不到20万的哈伊马角酋长国内，没有设立免费的接种点。

与此同时，阿联酋卫生部门，还公布了全国可以得到免费疫苗注射的所有地点的清单，供民众参考。

但是FT也指出，阿联酋旅游、经济中心迪拜，目前只有一处可以（免费）接种的公共场所，是一所野战医院。当地安保人员称，有些人要排几小时的队才能进入。该医院内部，医护人员每日提供1000多剂次疫苗，先到先得，但更易出现重症的人群可以优先接种。

在迪拜经营宠物行业的英国人特瑞娜·摩尔（Trina Mole）对FT表示，“那家野战医院好极了，比英国大多数医院都要好。氛围很好，工作人员很友好。”

《金融时报》称，虽然迪拜只有一处可以免费接种，但是阿布扎比酋长国在内的多个酋长国内，有好几家国营卫生中心和私立医院、诊所，提供这个项目。

12月9日，国药中生疫苗在阿联酋获批上市。同时，阿卫生预防部通过国营的阿联酋通讯社（WAM）宣布了试验结果：该疫苗对于冠病感染有86%的有效率，中和抗体的血清转换率达99%，并且对于预防中、重症感染的有效率达100%。

阿通社同日报道称，自9月获得紧急使用授权以来，该疫苗为数万名阿联酋前线工作者提供了强力且安全的保障。

迪拜政府官员也在积极为中国疫苗背书。阿拉伯联合酋长国副总统兼总理阿勒马克图姆、外交部长、卫生部长和内阁事务部长等十余名阿联酋官员，此前均公开接种了国药中生疫苗。