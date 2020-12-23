黎智英涉违国安法等案申请保释获批

壹传媒创办人黎智英早前被控欺诈，以及触犯《香港国安法》等罪，两次被法庭拒绝保释。黎智英今天（23日）第三次向高等法院申请保释，国安法指定法官李运腾决定批准其保释申请，保释金共1000万港元（约172万新元）。

综合《明报》及《星岛日报》报道，今天有多名民主派到场旁听，包括民主党前主席何俊仁、杨森、李永达、支联会主席李卓人、天主教香港教区退休主教陈日君等。

黎智英申请保释获批的消息传出后，壹传媒股价提振，目前已升逾11.3%。

保释期间黎智英不得离开香港，也不得直接或者间接接受外国或境外机构、组织、人员的指使、控制、资助下，对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动。另外，也不得会见任何外国官员，不得接受所有形式的访问，不得在线上或线下发表任何文章，不得在社交媒体上发表意见或留言。

73岁的黎智英早前因涉欺诈罪被还押，警方本月11日加控他“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪，指黎智英于今年7月1日至12月1日期间，在香港请求外国或境外机构、组织、人员实施对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动，违反《香港国安法》。

国安法指定法官苏惠德此前认为黎智英有潜逃风险，两次拒绝他的保释外出申请。

