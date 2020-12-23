中国称中俄巡航是例行合作不针对第三方

对于中俄军机飞入韩国防空识别区，中国外交部今天（23日）重申，中俄联合空中战略巡航是两国军方的例行合作，不针对第三方，且中俄战机遵守国际法，未进入其他国家领空。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上回应韩国媒体提问时说，中国国防部已就此问题发布了消息，“此次行动是中俄两军年度合作计划内项目，不针对第三方。”

赵立坚指出，防空识别区不是领空，各国依据国际法享有飞越自由，并称中俄两国军机在此次训练中“严格遵守国际法有关规定，没有进入他国领空”。

中国国防部和俄罗斯国防部昨天联合宣布，两国空军当天在亚太地区组织实施第二次联合空中战略巡航。中方派出四架轰-6K飞机，与俄方两架图-95飞机联合编队，在日本海、东海有关空域组织联合巡航。

中国国防部网站当天刊登新闻稿称，两国空军飞机飞行期间严格遵守国际法有关规定，未进入他国领空，“此次行动是中俄两军年度合作计划内项目，不针对第三方。”

据韩联社昨天报道，韩国联合参谋本部评价称，上述军机未侵犯韩国领空，且中方在军机入区前通过韩中两国之间的直通电话通报了例行训练的计划。

韩国外交部官员则表示，已通过外交渠道向中俄方面就两国军机当天飞入防识区问题表示遗憾，并呼吁避免类似事件再次发生。