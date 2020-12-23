中国明年对883项商品实施进口暂定税率

中国国务院关税税则委员会周三发布2021年关税调整方案的通知，明年1月1日起对883项商品实施进口暂定税率；7月1日起取消九项信息技术产品进口暂定税率。2021年还调整了部分税则税目。调整后税则税目总数为8580个。

据路透社报道，中国财政部官网刊登的2021年关税调整方案称，自2021年1月1日起，对中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、澳大利亚、韩国、智利、格鲁吉亚、巴基斯坦的双边贸易协定和亚太贸易协定的协定税率进一步下调。

继续对小麦等八类商品实施关税配额管理，配额税率不变，其中，对尿素、复合肥、磷酸氢铵三种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税，并进行适当调整。

公告称，自2021年1月1日起相应取消金属废碎料等固体废物进口暂定税率，恢复执行最惠国税率;降低木材和纸制品、非合金镍等商品的进口暂定税率，并适度降低棉花滑准税。

财政部官网刊登的公告称，为统筹利用国内国际两个市场两种资源，不断提高供给质量和水平，促进国民经济良性循环，自2021年1月1日起，中国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

其中，为减轻患者经济负担，改善人民生活品质，对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税，降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材以及乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴儿奶粉原料的进口关税。

为满足中国国内生产需要，降低燃料电池循环泵、铝碳化硅基板、砷烷等新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料的进口关税。

为促进航空领域的国际技术合作，对飞机发动机用燃油泵等航空器材实行较低的进口暂定税率。为改善空气质量，支持环保产品生产，降低柴油发动机排气过滤及净化装置、废气再循环阀等商品进口关税。为鼓励国内有需求的资源性产品进口，降低木材和纸制品、非合金镍、未锻轧铌等商品的进口暂定税率，并适度降低棉花滑准税。

与此同时，根据国内产业发展和供需情况变化，对2020年实施的进口暂定税率进行适当调整。为贯彻落实《固体废物污染环境防治法》，2021年1月1日起，相应取消金属废碎料等固体废物进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。