瑞士最高法院撤销对孙杨禁赛八年裁决

记者从孙杨团队处获悉，孙杨瑞士律师团队通过电子邮件通知孙杨方，他们已收到瑞士联邦最高法院判决结果，其判决结果为撤销国际体育仲裁法庭（CAS）此前涉及孙杨的裁决。

据新华社报道，瑞士最高法院和CAS目前尚无正式表态。

国际体育仲裁法庭今年2月28日宣布，中国游泳名将孙杨未能遵守世界反兴奋剂机构的规定，决定对孙杨禁赛八年。孙杨随后向瑞士联邦最高法院提出上诉。

美国《纽约时报》披露，国际反兴奋剂机构（World Anti-Doping Agency）称，孙杨禁赛令被撤销，并非因为案情本身，而是审理本案的国际体育仲裁法庭的一名法官曾发表过针对中国的种族主义言论。

这名叫做弗兰克·弗拉蒂尼（Franco Frattini）的法官，曾是意大利前外交部长。他在国际体育仲裁法庭负责审理孙杨一案的三名法官中担任主席角色。

孙杨的律师向瑞士联邦最高法院上诉并出示证据，指弗拉蒂尼曾在社交媒体上发表过针对中国的种族主义言论，令人对其中立性产生质疑。

弗拉蒂尼曾在2018年3月发布一条推特，谴责中国玉林地区杀狗吃狗肉的现象，他当时写道：“这些残忍杀狗杀猫的虐待狂中国人应该永远下地狱，当局是他们的共谋！”

据《纽约时报》报道，对于瑞士法院的裁决结果，国际反兴奋剂机构当地时间周三晚表示，会重新将本案提交给国际仲裁法庭，届时将由新的法官负责仲裁。

在新听证会举行前，孙杨可以正常参加游泳比赛。

目前尚不清楚新听证会是否会公开举行。