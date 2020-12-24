黎智英千万港元保释 深夜离开高等法院

壹传媒创办人黎智英早前被控欺诈罪与违反香港国安法，昨天向香港高等法院申请保释获准，黎智英昨晚约10时55分在律师陪同下离开高院。

据《明报》报道，香港高院法官昨天在双方陈辞后，决定批准黎智英的保释申请，条件包括除了到警署报到及出席法庭聆讯外，其余时间不得离开住所；1000万港元（约172万新元）现金以外还要求三人作出共30万港元的人事担保；不得离港；交出所有旅游证件；以及每逢周一、三和五向九龙城警署报到。

黎智英走出高等法院后登上一辆黑色私家车离去，没有回答任何记者问题。（路透社）

此外，黎智英必须承诺不以直接或间接方式，要求外国、境外或外国组织、机构或个人等，向中国或香港特区进行制裁或敌对行动，包括不得接触任何外国政府官员、不接受任何形式的访问、不得在社交媒体发帖、信息或留言、不得透过印刷或网络发表文章。

法官批准保释后，香港律政司一方随即表示，将于七日内根据《香港终审法院条例》第35条提出上诉，要求暂时继续还押黎智英。法官最终拒绝有关申请。

昨晚约10时55分，黎智英在律师陪同下走出高等法院，登上一辆黑色私家车离去，其间没有回答任何记者问题。

黎智英走出高等法院后登上一辆黑色私家车离去。（路透社）

两案此前由国安法指定法官、总裁判官苏惠德审理，他拒绝黎智英的保释申请，昨天的保释申请则由同属国安法指定法官的李运腾审理。

现年73岁的黎智英早前因涉欺诈罪被还押，警方本月11日加控他“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪，两案将于明年4­月16日再提讯。

黎智英此前两次申请保释均被拒。他昨天保释获批的消息传出后，壹传媒股价提振，昨天收盘上涨7.29%。

黎智英被北京视为“首席汉奸”，中国大陆法律学者顾敏康曾提出，为免黎智英涉嫌危害国家安全案被一些香港法官“高高举起、轻轻放下”，应按照《香港国安法》规定，将该案件移交大陆司法机构审理。