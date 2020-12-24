巴西官员称科兴疫苗安全有效 但推迟发布数据

在巴西进行的临床试验发现，中国药企科兴生物（Sinovac Biotech）开发的冠病疫苗有效性超过50%，不过研究人员应公司要求推迟发布更多信息。

据彭博社报道，巴西圣保罗国立布坦坦研究所（Butantan Institut）和圣保罗州的官员称，科兴生物疫苗在巴西有大约13000名受试者参与的后期临床试验显示，该疫苗“安全有效”。他们说，作为合同协议的部分内容，他们被要求暂不发布数据，直到试验数据在中国得到彻底评审。

圣保罗州卫生部门负责人戈林奇汀（Jean Gorinchteyn）在新闻发布会上表示：“我们的目标是疫苗有效性超过50%”，“疫苗至少达到这个目标，就值得庆祝。”

戈林奇汀说，巴西试验产生的有效性数据与在其它国家试验中得出的结果不同，但未做详细说明。他补充称，科兴生物对数据的评审预计需要15天，但也可能更短，原定1月25日开始接种科兴生物疫苗的计划应该不会因此而延迟。

50%有效性是美国监管机构设定的冠病疫苗紧急使用授权最低标准。美国制药公司Moderna和辉瑞（Pfizer）采用信使RNA技术的疫苗试验结果更好，在大规模临床试验中把有症状病例数减少了90%以上。

Butantan负责人科瓦斯（Dimas Covas）说，巴西试验中的疫苗接种组没有出现冠病重症病例，报告的主要不良反应是注射部位轻度疼痛。他表示，该疫苗有效性达到并超过巴西卫生监管机构Anvisa对疫苗接种的要求，后者仍需做出批准。

科瓦斯说：“科兴生物有多项正在进行的试验，重要的是确保数据一致性”，“该公司不能用不同标准来分析同一种疫苗的数据，并且同一疫苗不能有三个不同的有效性数据。”

延迟公布结果的理由尚不明确。在疫苗或药物试验中，不同组或不同地区患者通常会产生略微不同的结果，研究机构通常会分别公布各项试验结果。

科兴生物疫苗可能更适合发展中国家，因为可以在正常冰箱温度下保存。相比之下，辉瑞和Moderna的信使RNA疫苗需要在深度冷冻条件下储存和运输，加大了分发的复杂程度。

除了巴西中央政府，Butantan还在与阿根廷、乌拉圭、秘鲁、厄瓜多尔和洪都拉斯磋商出售科兴生物疫苗事宜。科瓦斯称智利是与科兴生物直接磋商。