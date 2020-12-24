中国对阿里涉垄断立案调查 蚂蚁再被约谈

中国国家市场监管总局今早宣布立案调查阿里巴巴集团涉嫌垄断的行为，央行和银保监会等四部委也将再次约谈阿里旗下的蚂蚁集团。

据新华社报道，中国国家市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局还将约谈蚂蚁集团，督促指导其按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。

阿里巴巴和蚂蚁集团随后分别作出回应，阿里巴巴在公告中称，今日接到国家市场监管总局通知，依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。阿里巴巴表示，将积极配合监管部门调查，并称目前公司业务一切正常。

蚂蚁集团则在微信公号回应称，今日已收到监管部门的约谈通知。蚂蚁表示，将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。

官方发布立案调查阿里及约谈蚂蚁的消息后，《人民日报》等中国官媒迅速跟进发出评论。《人民日报》在评论文章《加强反垄断监管是为了更好发展》中指出，市场监管总局对阿里巴巴实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查，是中国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，“有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展”。

文章称，尽管线上经济蓬勃发展对推动经济高质量发展等发挥了重要作用。但关于平台垄断问题的反映和举报日益增加，显示线上经济发展中存在一些风险和隐患。

文章提到，近期召开的中央政治局会议和中央经济工作会议均明确要求强化反垄断和防止资本无序扩张，可见“反垄断已成为关系全局的紧迫议题”。

文章还说，线上经济诞生以来，中国始终支持和鼓励互联网平台企业创新发展，但“鼓励与规范应当并重”，此次监管部门依法依规对涉嫌垄断行为的互联网企业展开立案调查，正是为了“更好规范和发展线上经济，让互联网行业在法治轨道上更好前行”。

文章也指出，反垄断是完善社会主义市场经济体制的内在要求，也是国际惯例，加强反垄断监管是“大势所趋、人心所向”，并提及美国、欧盟等近年来在反垄断方面的举措。

文章还特别强调《反垄断法》适用于所有主体，对内资外资、国有企业和民营企业、大企业和中小企业、互联网企业和传统企业“一视同仁、平等对待”。

文章最后称，“不以规矩，不成方圆”，此次立案调查“并不意味着国家对平台经济鼓励、支持的态度有所改变”，恰恰是为了“更好规范和发展平台经济，引导、促进其健康发展，以期为中国经济高质量发展做出更大贡献”。

中国《经济日报》也就蚂蚁集团被二次约谈发表评论文章说，这表明规范平台经济发展已“刻不容缓”，也再次表明监管部门加强监管、促进平台经济健康发展的严肃态度和坚定决心。

文章强调，约谈是为了更好发展。互联网平台经济快速发展为生产生活提供了新的场景和方式，但同时也存在无序扩张、泄露个人隐私、损害中小企业和消费者权益等问题，积累了风险隐患。以约谈的形式加强监管，就是为了督促指导平台企业按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。

此外，也有微信公众号发文解读蚂蚁被二次约谈所释放的信号，公号“甜甜余味”将此次约谈的短消息与52天前蚂蚁首次被约谈的消息对照，指出其中包含三个强烈信号。

文章认为，此次发布的消息首先是明确了监管者的定位，精准清晰地定位了“金融管理”这一职能，明确了约谈者的“主体责任”和约谈的议题；其次是“流程的调整更尊重市场感受”，减少“杞人忧天地胡乱关联”。

最后就是“监管内容更公开透明”，在具体执行层面包括了三层意思，一是明确了希望蚂蚁集团在后续发展中能够遵循“市场化、法治化”的原则，说明将继续发挥好市场在资源配置中的作用、鼓励平台经济创新发展，也强调要人人平等、互联网经济巨头也不应该得到特殊对待。

二是明确了金融监管的目的是要能实现金融“公平竞争”、“保护消费者合法权益等”，以“无形的手”打底，“有形的手”调节，保证发展的红利惠及更多人。

三是明确了监管的意义在于“规范金融业务经营与发展”，“管”是肯定要“管”，但管是为了让市场的竞争比赛更加好看，促进健康、可持续的发展。