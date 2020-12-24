《胡锦涛文选》七种少数民族文版发行

继2016年首发《胡锦涛文选》四年后，中共再次推出该文选的七种少数民族文版。

据新华社报道，《胡锦涛文选》第一至三卷蒙古文、藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文、彝文、壮文等七种少数民族文版，已完成全部翻译工作，近日在中国全国出版发行。

报道指出，中共中央文献编辑委员会编辑的《胡锦涛文选》第一至三卷，2016年9月由人民出版社出版。在中共中央党史和文献研究院、国家民族事务委员会协调下，中国民族语文翻译局组织全国少数民族文翻译队伍，历时四年，于2020年12月完成七种少数民族文版《胡锦涛文选》翻译工作。

报道称，《胡锦涛文选》少数民族文版出版发行，对于广大少数民族以及民众深入学习马克思主义中国化重要理论成果，高举中国特色社会主义伟大旗帜，夺取新时代中国特色社会主义的伟大胜利，必将起到重要的推动作用。

《胡锦涛文选》蒙古文、藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文版，由民族出版社出版发行。《胡锦涛文选》彝文、壮文版分别由四川民族出版社、广西民族出版社出版发行。

《胡锦涛文选》收入了中共前总书记胡锦涛在1988年6月至2012年11月具有代表性、独创性的重要著作，共有报告、讲话、谈话、文章、信件、批示等242篇。