【图集】国民党反莱猪进入12小时大战

台湾立法院今天（24日）处理开放莱猪行政命令等相关议案，将上演表决大战。两大党团上午也将再开党团大会，作最后的讨论。民众党团则呼吁民进党团“用民意”投票，不是用党意投票。国民党团立院党团总召林为洲昨天表示，要逼挺莱猪立委在表决中现形，留下历史纪录，为决定负起政治责任。民进党团总召柯建铭则表示，党团一致投票方向不变。

据《联合报》报道，莱猪（含莱客多巴胺瘦肉精的美国猪肉）开放进入最后决战。台湾立法院今天将依序处理学校卫生法与食安法修法草案，以及攸关莱猪进口的九项行政命令，以及总计约120余项附带决议，预计要表决至晚间11时。

除了国民党扬言要逼“莱委”在表决中现形，民众党团也要求，今天院会表决时，全部采记名表决，并呼吁民进党团开放投票，“用民意投票，不是用党意投票”。柯建铭已表示，民进党团会直球对决、记名投票。

江启臣和国民党立委在立法院外举办“最后无莱猪晚餐”晚会。（江启臣面簿）

国民党原本计划昨晚在立院外办“最后无莱猪晚餐”晚会，今日号召民众绕行立院，但因卫福部升级防疫措施，500以上聚会须提参与者实名名册，国民党主席江启臣昨裁示晚会改线上、绕行取消，调整战线备战反莱猪两公投连署。

国民党昨与民间团体共同举行“守护食安之夜”，线上直播吸引上千名民众观看参与。早期民歌手杨祖珺也在现场演唱“美丽岛”，暗讽民进党昨非今是。

台湾民歌手杨祖珺在线上直播时献唱。（江启臣面簿）

江启臣表示，“防疫优先是国民党的坚持”，虽集会方式调整，但国民党反对莱猪进口的决心不会改变。

林为洲指出，今天立院表决后，国民党将把战场转进“反莱猪”、“公投绑大选”两公投成案连署书募集，预计自明年1月6日起开始募集成案连署书后，参考2018年反空污等公投，要在50天内募集50万份成案连署书，确保两公投案能成案，让台湾人民在明年8月28日“公投日”展现直接民意。

江启臣和国民党立委在立法院外举办“最后无莱猪晚餐”晚会。（江启臣面簿）

林为洲表示，“大悲无言”，为反莱猪进口，国民党团做过各种激烈抗争，到现在最后时刻，民进党仍毫不妥协，让人感觉守护食安非常难，国民党团只能尽力走完最后一里路。表决前夕，林仍呼吁民进党立委能“技术性缺席”，不要投票。

民众党团总召赖香伶表示，民进党荒腔走板地否决过去对食安的承诺，“拿到权力就换了脑袋”。