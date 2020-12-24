香港贫穷人口149.1万创纪录

香港受经济衰退及人口高龄化等因素影响，去年贫穷人口达149.1万，按年增加8.5万，为自2009年有纪录以来最高，贫穷率达21.4%，按年提高1个百分点。

据路透社报道，香港政府周三发表的《2019年香港贫穷情况报告》显示上述数据，即使在政府政策介入（恒常现金）后，贫穷人口为109.8万，亦为纪录最多，贫穷率为15.8%，按年增加0.9个百分点。香港政府说，恒常现金政策成功令39.29万人脱贫，贫穷率减幅5.6个百分点，成效较2018年高0.1个百分点。

政府的报告分析，影响2019年贫穷数据主要有几项。首先，去年下半年起香港经济陷入衰退，劳工市场明显转弱，基层家庭首当其冲，工资及住户收入显著受压。此外，社会人口加速高龄化、住户持续小型化，续对贫穷数据带来推升压力。至于政府过去多年投放在扶贫的资源不断增加，在经济下行时可继续发挥降低贫穷率的作用。

报告指出，有别于过往数年贫穷人口及贫穷率上升较多为非从事经济活动住户的情况所带动，2019年新增贫穷人口（恒常现金政策介入后）中有逾三成半来自在职住户，反映在经济环境转差下，工作机会有所减少，令在职贫穷情况转差。在职住户的贫穷率较2018年上升0.4个百分点至8.4%。