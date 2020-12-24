香港市民可选择接种哪款冠病疫苗

香港特区政府昨天（23日）公布，他们已与负责三款冠病疫苗的企业达成订购协议，当地市民可自由选择接种哪一款疫苗。

综合香港01、香港电台和《明报》报道，特首林郑月娥在政府记者会上说，香港与英国阿斯利康药厂达成协议，订购750万剂疫苗。香港早前订购科兴疫苗及BioNTech/辉瑞/复星的mRNA疫苗，随着香港订购阿斯利康疫苗，香港将一共获得2250万剂疫苗。

林郑月娥提到，香港将尽快物色第四款疫苗，同样是750万剂，期望受惠人数能达到全港现有人口的两倍。

林郑月娥也说，市民将分阶段接种，每次须打两针，并称同一个接种地点不会提供多过一款疫苗，但是市民可选择接种地点与时间，并须在知情下才能得到疫苗。

报道称，年满60岁的长者、长期病患者、医护、安老院及残疾院舍员工可优先接种。林郑月娥说，优先群组有约200万至300万人，首批疫苗抵港后会再细分群组的接种顺序。

在上述疫苗中，部分香港民众对于产自中国大陆的科兴疫苗品质有所疑虑。香港公共医疗医生协会会长马仲仪在本月中旬认为，科兴疫苗目前在研究数据上仍然存在太多未知之数，她暂时不会接种该疫苗。

据路透社报道，巴西研究机构昨天公布，科兴疫苗的有效性超过50％，但应科兴的要求，并未公布所有的数据，这引起了外界质疑科兴的疫苗信息透明度。

巴西是第一个完成科兴疫苗晚期实验的国家，研究机构原定本月初发布实验报告，但随后三度推迟发布日期。

关注病人权益的社区组织协会干事彭鸿昌早前认为，要建立香港巿民对疫苗的信心，就要保持疫苗相关资讯的透明度，包括让巿民知道相关疫苗已通过国际科学的门槛，并期望港府在知道科兴生物疫苗的研究成果后，尽快向外公布。

林郑曾在11日召开的记者会上，就科兴疫苗品质疑虑做出回应时，呼吁外界不要将疫苗政治化，强调港府订购的所有疫苗都符合国际标准。

林郑当时也提到，市民应该没选择接种哪款疫苗的自由，这与昨天的说法有所不同。林郑在昨天的记者会上谈到关于选择疫苗的说法时，坚称自己没有改口，并认为她可能没有说清楚。

建制和泛民两派也就中国疫苗的安全性各持己见。有建制派成员表明支持国货，希望外界不要将中国疫苗妖魔化，而部分泛民主派成员则反驳林郑的“政治化”言论，强调疫苖的安全问题是最为重要，并呼吁港府让市民自行选择。

此外，由于香港之前尚未正式批准任何冠病疫苗使用，港府昨天刊宪订立新规例，授权食卫局长可批准紧急使用这些疫苗。