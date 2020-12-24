早期指标显示中国经济继续复苏 出口强劲

八个早期指标的最新总体指数反映，受全球对出口需求旺盛、大宗商品价格上涨和股市走高支撑，12月中国经济继续复苏。

据彭博社报道，中国11月已经进一步领先于其他主要经济体，国内需求增长、外国投资上升和创纪录的出口需求推动了增长，中国还示意不会突然退出货币和财政支持，使得市场对2021年稳健增长的信心与日俱增。

出口繁荣一直是中国经济反弹的强劲驱动力之一，11月商品出口额达到创纪录的2680亿美元（3562.44亿新元）。这种强劲势头似乎将在本月继续，本月前20天韩国出口增长1.2％，一项追踪运输一集装箱商品成本的指数上周达到历史新高。

集装箱的需求量很大，需要用集装箱将产品从中国到运输 到美国，一些公司甚至将空箱子传回到亚洲。运往美国最繁忙的洛杉矶海港的货物量预计保持强劲势头，至少持续到3月初。

根据渣打集团数据，在这种需求的支持下，规模较小、出口导向型公司的表现优于同行，追踪他们目前表现的指数上升至纪录高位58.1。渣打每个月对中国500多家中小企业进行调查。渣打经济学家申岚和丁爽在报告中称：新出口订单和生产指标上升，显示在其他地区疫情卷土重来之际，中国“外部需求强劲，产能改善”。

然而，他们写道，对于明年的预期有所下降，这可能是由于假期需求回落以及即将在2月到来的农历新年假日影响。12月小型公司主要指数从一个月前的52.9降至52.7。高于50表示改善。

本月工厂价格通缩也可能有所改善，今年工厂通缩因素困扰着中国企业，彭博一项工厂价格追踪指标12月出现改善，至-0.3％，为2月以来最高水平。彭博经济学家曲天石说：“PPI追踪指标基于市场大宗商品价格，因此近期商品价格（例如铜，煤和铁矿石）的上涨应会大幅推高该指标”，“但我认为，由于生产者出厂价格可能滞后，最终PPI不太可能如此强劲。”

中国相对成功地遏制住疫情以及随着疫苗的推出对于明年全球经济增长的乐观展望，正在推动从铁矿石到原油各种工业商品价格上涨。铁矿石价格攀升，上周铜价七年多来首次升至每吨8000美元以上，原因是供应紧张和需求旺盛。

尽管中国产量增加，11月煤炭和铝产量创出新纪录，但商品价格仍在上涨。部分原因在于刺激措施提振了住房和基础设施方面的支出：今年前11个月地产投资同比增长6.8％，根据彭博计算，11月住宅销售增长20％以上。

房屋支出和基础设施投资的复苏体现在建筑用螺纹钢库存的急剧下降。上周末，中国钢筋库存为350万吨，不到3月峰值的四分之一。

中国股市也继续上涨，内地基准股票指数在11月下旬到12月期间多日收盘高于5000点。彭博经济研究对基于企业调查和市场价格走势的八个分项指标的三个月加权月度变化平均值进行加总计算，由此得出总体经济活动指标的数值。