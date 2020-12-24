美议员提案启动美台自贸协定谈判

在台湾在野的国民党为反美国“莱猪”进口进入立法院表决大战之际，25名美国参议员与多名众议员周三（12月23日）在参、众两院同步提出内容一致的决议案，呼吁美国启动与台湾的自由贸易谈判以加强美台贸易关系。

据美国之音报道，美国参议院四分之一成员连署支持美台洽签自贸协定的提案，是继10月间50名参议员致函美国贸易代表莱特希泽，呼吁他与台湾启动双边贸易协定谈判却没有得到回应后，议员们以具体立法行动推动此一议题的进一步表态。

参议院版决议案由宾州共和党参议员图米（Pat Toomey）在一个声明中说，“建立一个更紧密的美台贸易关系对两国都是双赢，美国劳工和制造商将有更多顾客，美国顾客也会有更多管道取得廉价商品，双方的经济将增长得更快，美国也会增强与主要地区盟友的关系，并增加我们与印太地区的经济往来。参议院应该通过这个决议案，即将上任的拜登政府应该将与台湾的贸易协定列为优先事项。”

参众两院内容一致的决议案提出支持美台签署自贸协定的背景和理由，包括美国基于《台湾关系法》及“六项保证”的承诺，一贯支持台湾与中国大陆之间的和平关系；大陆对台湾表现出敌意，并积极展现其军事能力，使用经济胁迫手段使台湾对其经济依赖，更寻求将台湾孤立于全世界之外等。

决议案也提到，美国目前是台湾第二大贸易伙伴，台湾则是美国第10大商品贸易伙伴，双边贸易总额自2010年的620亿美元（824.04亿新元）增加到2019年的860亿美元，通过贸易谈判与台湾做更紧密的交往，将鼓励台湾市场准入更加开放，对美国、台湾及印太地区的安全与经济增长都有益处。

基于这些理由，决议案说，美国参议院（众议院）意见认为，“美国应该启动与台湾签订自由贸易协定的谈判”。