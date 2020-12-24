美媒：孙杨案逆转因法官种族主义言论

美国《纽约时报》披露，中国著名游泳运动员孙杨的八年禁赛令被撤销，与该案主审法官发表的种族主义言论有关。

世界反兴奋剂机构（World Anti-Doping Agency）23日晚发表声明称，瑞士联邦最高法院已经撤销中国游泳世界冠军孙杨禁赛八年的裁决，并发回国际体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）重审。

国际体育仲裁法庭今年2月28日宣布，中国游泳名将孙杨未能遵守世界反兴奋剂机构的规定，决定对孙杨禁赛八年。孙杨随后向瑞士联邦最高法院提出上诉。

之前的禁赛决定令孙杨无法参加东京奥运会等比赛，而如今裁决的撤销，给孙杨明年参加奥运会又带来希望。

在新听证会举行前，孙杨可以参加游泳比赛。

据《纽约时报》报道，对于瑞士法院的最新判决结果，世界反兴奋剂机构指出，禁赛令的撤销并非因案情本身，而是负责审理本案的一名国际体育仲裁法庭法官曾发表过针对中国的种族主义言论。

这名叫做弗兰克·弗拉蒂尼（Franco Frattini）的法官，此前曾是意大利外交部长。他在国际体育仲裁法庭负责审理孙杨一案的三名法官中担任主席角色。

孙杨的律师向瑞士联邦最高法院上诉时出示证据，指弗拉蒂尼曾在社交媒体上发表过针对中国的种族主义言论。

弗拉蒂尼曾在2018年7月发布一条推特，谴责中国玉林地区杀狗吃狗肉的现象，他当时写道：“这些残忍杀狗杀猫的虐待狂中国人应该永远下地狱，中国官方是他们的共谋！”

弗拉蒂尼发布推特谴责中国玉林地区杀狗吃狗肉的现象，其言论含有针对中国人的种族主义内容。（弗拉蒂尼推特截图）

孙杨的律师团队指，弗拉蒂尼的言论令人对其中立性产生质疑。

作为近年来国际体坛反兴奋剂领域最引人关注的事件，孙杨一案的形势已经数次逆转。

事件的起因是孙杨2018年9月拒绝进行赛外兴奋剂检测，并砸破自己的血液样本瓶子。

国际泳总2019年初判定，检测人员和程序存在问题，因此没有处罚孙杨。后者又参加了2019年7月的世界游泳锦标赛，并夺得两枚金牌。

世界反兴奋剂机构（WADA）不满国际泳总的判决，将案件提交到国际体育仲裁庭。国际体育仲裁庭今年初作出了对孙杨禁赛八年的处罚。

但是，国际体育仲裁法庭的裁决也不具有绝对性。根据仲裁法典，对于国际体育仲裁法庭裁决不服者，还可向瑞士联邦最高法院提起上诉。

孙杨的律师团队正是利用这一渠道，又扭转了原先的判决。

对于瑞士联邦最高法院的最新裁决结果，世界反兴奋剂机构表示，会重新将本案证据提交给国际仲裁法庭，届时，将由新的主审法官负责审理。

目前尚不清楚新听证会是否会公开举行。

