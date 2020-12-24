港府要求强制检测 以求暴疫小区清零

港府24日发出执行强制检测公告指，出入沙田乙明邨明恩楼的居民，必须出示12月17日至21日期间曾参与政府安排病毒检测的结果证明。

据香港中通社报道，港府亦会派员联同房协的工作人员到访明恩楼每个住户，查验所有住户是否已经进行检测。如任何人士未能出示检测结果电话短讯通知或相关证明，即属违反强制检测公告，可处定额罚款5000港元（857.66新元），并会收到强制检测令，要求该人士于指明期间内接受检测。不遵从强制检测令即属犯罪，并可处罚款25000港元及监禁六个月。

考虑到政府自透过公告要求进行强制检测以来，市民大致配合，在当日的执法行动中，执法人员会先发出口头警告，并容许市民即时到明恩楼附近的流动检测站进行检测。在未有检测结果前，市民必须留在家中，以减低社区传播的风险。

特区政府民政事务局局长徐英伟24日早上到达乙明邨明恩楼视察，他指进行强制检测公告执法行动是要做到“小区清零”，因此行动要突发，不希望有隐蔽个案在社区游走，增加社区暴发的风险，政府有决心在社区“清零”。

他表示截至早上8时许，已有400多名居民提供了病毒检测结果证明后获放行，只有极少数人未能提供资料。

徐英伟表示，大部分居民都配合，如果有市民做过检测而没有收到通知，可留下个人资料、何时做过检测，政府人员会翻查记录。如果有人仍未做检测，政府已安排在附近球场设立检测站，方便居民。政府亦设立热线，为有需要的居民提供协助。

早前沙田乙明邨明恩楼有数名居民感染新冠肺炎，部份人源头不明，政府在17日至21日间设置流动采样亭，为大厦居民进行病毒检测。