梁振英称黎智英潜逃机会高 质疑法官又错了

壹传媒创办人黎智英昨天向香港高等法院申请保释获准，中国全国政协副主席、香港前特首梁振英则指黎智英潜逃的机会极高，质疑“法官又错了”。

黎智英早前被控欺诈罪与违反香港国安法，他在两案均被拒保释。他昨天就两案一同到香港高等法院申请保释，由国安法指定法官李运腾处理，最终批准黎智英合共1000万港元（约172万新元）保释，并施加不准离开住所、不准在社交媒体发帖等条件。

梁振英昨晚就此在面簿发文，质疑“法官又错了”，他认为黎智英潜逃的机会极高，因为只有离开香港，他才可以继续在“国际战线”攻击中国。

梁振英还反问：“如果他逃离香港，决定准许保释的法官要负责吗？”

他在贴文中提到，日前被控暴动罪及袭警罪的中五学生曾志健缺席法庭聆讯，并明言展开逃亡，是众多弃保潜逃案件的新例。他认为，此事说明法官不断错判被告人潜逃的动机和概率，但犯上这样明显和低级错误的法官竟然可以不需承担任何后果。

他还说，前立法会议员许智峰等人潜逃前的谎言和潜逃后的大言不惭，所有法官都要引以为戒。

据香港01网站报道，行政会议成员、资深大律师汤家骅则指，绝对尊重律政司上诉的想法，但他个人认为法庭的判决无可厚非。

他认为，这次判决定下的保释条件是前所未有的严谨，正突显了法庭尽量保持中立中肯的努力，也已把潜逃和再犯风险减至最低，“相信这判决会为国安法在保释申请上，定下新的标准门槛”。