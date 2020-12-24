农业部：中国明年农产品市场有望保持稳定

对于中国粮食安全问题，中国农业农村部市场与信息化司司长唐珂周四说，今年中国小麦、稻谷产量均稳中有增，库存依然处于历史高位，预计后期口粮总体价格将继续以稳为主。

据路透社报道，他在农业农村部举行的新闻发布会上称，从后期走势看，今年中国粮食生产再获丰收，稻谷、小麦库存保持历史高位，生猪产能恢复势头良好，畜禽及果蔬生产稳定，明年国内农产品市场有望继续保持稳定。

“米袋子稳不稳，主要看稻谷、小麦两个口粮品种的生产供给足不足。由于稻谷、小麦连续多年丰产、库存充裕，近年来中国粮价持续低位运行，今年受疫情、灾情及资本炒作等影响，部分品种价格呈阶段性恢复上涨走势，但总体仍然保持基本稳定。”唐珂称。

他表示，从当前情况看，中国粮食和主要农产给总品供量充足、市场运行基本正常。其中，粮食价格在连续多年低迷后恢复性上涨，玉米价格前期涨幅较大，近期随着上市量增加，价格有所企稳，稻谷、小麦价格小幅上涨后保持稳定。

生猪产能持续恢复，猪肉价格连续三个月下跌，近期受需求拉动小幅反弹，禽肉禽蛋价格低位运行；蔬菜、水果价格季节性波动，基本符合常年规律，葱、姜等个别小宗品种涨幅较大，但蔬菜供给总体是有保障的。

他指出，在节日消费拉动和生产流通成本增加支撑下，预计农产品总体价格将呈季节性波动上涨走势，但大幅上涨可能性不大，需要持续关注后期低温雨雪天气、疫情对农产品正常产销的影响。

至于国际粮价，他分析指出，前几年全球粮食价格持续弱势运行，今年受新冠肺炎疫情集中暴发影响，以及部分国家因天气、虫害等问题导致粮食减产，国际粮价总体波动上涨，11月份联合国粮农组织食品价格指数已连续上涨六个月，达到2014年12月以来最高水平。

但据联合国粮农组织预测，2020/2021年度全球粮食供需总体上还是宽裕的（全球谷物产量27.6亿吨，消费量27.4亿吨，均增长2%左右），并不支撑粮食价格长期大涨，考虑到疫情、灾情发展还不明朗，短期国际市场仍可能出现较大波动。

“需要说明的是，我国始终坚持‘谷物基本自给、口粮绝对安全’战略，从国际市场上进口大米、小麦、玉米三大主粮的数量不大，主要是用于品种和年度间余缺调剂，国内市场与国际市场的相互影响有限。”唐珂称。

近年来中国进口量最大的农产品是大豆，据海关数据，今年1-11月累计进口大豆9,280万吨，同比增加17.5%，既有效保障了国内蛋白饲料和食用植物油需求，也为国际主要大豆出口国提供了最为广阔的市场空间。

根据中国全国人大常委会专题调研组关于珍惜粮食、反对浪费情况的调研报告显示，中国粮食连年丰收，库存充实，储备充足，供应充裕，市场运行总体平稳；但粮食中长期供求仍呈紧平衡状态，目前粮食供给结构性矛盾突出，影响粮食安全的潜在风险隐患依然存在。