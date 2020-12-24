中国去年逾千万人移民 最多人去美国

据最新发布的《中国国际移民报告2020》，中国国际移民输出总量世界第三，中国人移民美国热潮不减，美日加仍为主要移民目的国。

据中新社报道，由全球化智库与西南财经大学发展研究院研究编写，社会科学文献出版社出版的《中国国际移民报告2020》蓝皮书前天（22日）发布。

报告引用2019年联合国经社部关于全球国际移民存量的一项数据称，中国大陆以约1073.23万的输出移民成为世界第三大移民输出国。

虽然中美关系趋冷，但美国仍是去年中国移民输出目的国的首位。从输出目的国分布看，2019年中国大陆移民输出目的国排名前三位分别是美国、日本及加拿大。

中国大陆移民输出前20大目的国中，发达国家占13个，发展中国家占七个。

同时，中国学生出国留学热潮不退，移民年轻化趋势显现。根据2019年美国《门户开放报告》显示，2018-2019学年在美中国留学生数量占国际学生总数的33.7%，继续蝉联最大国际留学生生源国；而根据《2019年英国留学生报告》，中国大陆留英学生总数占全英国际学生总数的23.2%，增幅达12%，成为第一大来源国。

此外，报告显示，低龄留学规模逐步扩大。近十年来赴美就读高中的中国学生人数增长了98.6倍，远高于本科阶段的14倍。子女教育越来越成为新兴中产阶级移民海外的重要原因，“举家移民海外”的现象显现。

报告还称，中国赴美移民中直系亲属移民成为主体，投资移民则急速下滑。而随着CRS(金融账户涉税信息自动交换标准)不断推进，高资产移民在资产全球配置与移民地域选择上将更加慎重，低税收及非CRS国家越来越受到关注。