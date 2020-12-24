三人陷入“套路贷”圈套后自尽

中国警方侦破了首起纯线上“套路贷”案件，套路贷组织近一年非法取得的金额超过28亿元（人民币，5亿7000万新元），三名受害者因无力偿还或不堪他人骚扰而选择自尽。

套路贷指的是嫌凶假借民间借贷之名，诱使或迫使受害者签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段，非法占有受害者财物。

据中国澎湃新闻报道，甘肃省公安厅刑侦总队总队长亢卫忠今天（24日）在新闻发布会上介绍，甘肃兰州公安机关开展互联网巡查，排摸网络“套路贷”线索，发现“甜兔网”等20余款应用涉嫌进行网络“套路贷”，因而抽调精干力量开展专案侦查。

专案组2019年3月在公安部扫黑办直接指挥下，开展统一收网行动，抓获269人，冻结人民币10亿2800万元、港币2亿2700万元，扣押黄金超过172公斤、房产14套。

兰州市中级人民法院今年9月对该案作出判决，王姓主犯因犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪等，被判处无期徒刑。

王姓主犯等人被发现自2018年3月先后注册20余家空壳公司，开发“甜兔网”等24个网贷平台，以“套路贷”为手段，以“公司化运营”管理形式招募专业人员从事网络放贷业务，诈骗被害人借贷，收取超高利息。

他们也通过多个平台“借新还旧”“以贷还贷”方式恶意垒高“债务”，并与24个催收公司建立外包催收关系，采用电话侮辱、威胁，发送PS裸照等“软暴力”手段进行非法催收，强迫归还虚高债务。

亢卫忠说，害群者有超过47万人，其中四川成都一名吴姓女子因陷入该组织“套路”陷阱无力偿还，与丈夫一起烧炭自杀，而青海西宁一名江姓受害者不堪“软暴力”轮番催收的精神折磨，上吊自杀。