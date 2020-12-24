山东胶东成世界第三大金矿区

中国山东胶东地区新发现四个储量在100吨以上的超大型金矿床等金矿资源，成为世界第三大金矿区。

据中新社报道，中国山东省自然资源厅厅长宇向东24日介绍，胶东地区发现四个储量在100吨以上的超大型金矿床、八个大型金矿床、121个中小型金矿床，新增金资源储量2957.62吨，超过山东1949年至2010年累计查明金资源储量的总和（1932吨），成为世界第三大金矿区。

山东省自2011年至2020年开展找矿行动，宇向东介绍，经过十年勘查，该省富铁矿发现大型铁矿产地四处、中小型铁矿产地35处，新增铁矿石资源量28.17亿吨，形成了淄博、莱芜、苍峄、东平-汶上等大型铁矿资源基地。

在煤炭方面，宇向东介绍，山东曹县煤田的张湾和青岗集勘查区发现大型优质焦煤田，新增资源量近10亿吨，潜在经济价值达5000亿元（人民币，下同，1017.09亿新元）。

在矿产勘查过程中，山东还在大汶口、单县、莘县等地新发现三处大型岩盐矿床，新增岩盐资源量21.46亿吨，潜在经济价值近1000亿元。在蒙阴县常马庄等地金刚石勘查取得新进展，新增金刚石资源量63.2万克拉。

据了解，山东作为中国矿业大省，已发现矿产148种，查明资源储量的矿产有90种，其中金、石油、金刚石、石膏、晶质石墨、钾盐等矿产储量丰富，位居中国前列，国民经济赖以发展的15种支柱性重要矿产均有探明储量。