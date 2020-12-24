深圳今年GDP料居亚洲城市前五

中国深圳市委预计，深圳今年生产总值突破2.8万亿元（人民币，下同，5697.52亿新元），居亚洲城市前五位。
据微信公众号“深圳卫视深视新闻”报道，深圳市委12月23日对深圳“十三五（2016-2020年）”期间经济社会发展成就的总结概述。
深圳预计2020年地区生产总值突破2.8万亿元，居亚洲城市前五位；进出口总额突破万亿元，其中出口额实现内地城市“二十八连冠”；地均、人均地区生产总值居内地城市前列，单位地区生产总值能耗、水耗居全中国大中城市最低水平。
目前，深圳2020年前三季度已实现地区生产总值逾1.9万亿元。根据广东省地区生产总值统一核算结果，前三季度深圳市地区生产总值为19786.98亿元，同比增长2.6%。
而在此之前，深圳“十三五”规划的地区生产总值目标已于2019年实现。
在2020年1月8日，深圳市政府工作报告明确提出，2019年本市生产总值提前完成“十三五”规划目标。1月22日，深圳市2019年经济数据正式出炉：初步核算，2019年深圳地区生产总值26927.09亿元，按可比价计算，比上年增长6.7%。
2020年时值深圳经济特区建立40周年，40年间年，深圳生产总值从1.69亿元增长至2.69万亿元。