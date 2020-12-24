长荣因机师确诊被罚百万新台币

前长荣纽籍机师因未遵守防疫规定，导致台湾再现本土病例。台湾交通部今天对长荣航空开罚，处以公司法定上限100万元（新台币，下同，4.73万新元）罚款。

据《联合报》报道，台湾交通部长林佳龙指长荣公司没能确实要求机组员落实防疫措施、未善尽查核追踪等责任，应该“从严认定”。台湾交通部将依《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》对长荣处以100万元罚款。

根据《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》规定，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官为防治控制疫情需要，得实施必要之应变处置或措施。若有违反相关应变处置措施的情形，处5万元以上、100万元以下罚款。

台湾长荣航空确诊的外籍机师，因为执勤时数次未配戴口罩，截至目前已传染给两名该公司机师，还有一位女性友人。长荣航空昨日（23日）致歉，之后发表对该外籍机长做出免职处分，即日生效。

该机师是60多岁的新西兰籍机师。曾于11月29日飞往美国执勤、12月4日返台。12月12日与同事同班机前往美国，机上有咳嗽症状，被同事要求配戴口罩，但不愿配合，同事之后也确诊感染。该机师12月15日返台后进行居家检疫。

台湾中央流行疫情指挥中心12月22日宣布台湾新增三例境外输入个案，另外还有一例为该新西兰籍机师的女性接触者，这导致台湾“零本土案例纪录”止步于253天。