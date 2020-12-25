英驻华大使馆：中英合作提升流行病管控

英国驻华大使馆昨天（24日）透露，英国正专注于同世卫组织、中国等国际伙伴合作，以解决冠病传播和起源等问题，并为未来可能发生的全球性疫情做好准备。目前，英国已与中国共同启动一个新的合作方案，以提升对未来大流行病的管控和预防能力。

据《环球时报》报道，英国驻华大使馆发言人指出，英国和中国共同启动了一项双边合作项目，旨在支持初级健保机构对病毒的管控能力，并为推广疫苗和新的治疗方法提供在管理模式和资金上的支持。

发言人说：“英中即将启动新的全球健康合作伙伴关系，以支持发展中国家应对新冠疫情及其后续影响，并提高他们未来应对大流行病的能力，终止因可预防疾病造成的母婴死亡。”

发言人同时提到，现在，伦敦的希思罗机场已开始使用能在30分钟获得结果的新冠肺炎快速检测法，而这一检测法正是中英两国科学家一起研究开发的。

不久前，英国驻华大使吴若兰访问湖北武汉。“武汉人今年经历了非常艰难的时刻，现在人们都在享受自由的生活，我知道这非常不容易。”吴若兰在武汉接受媒体采访时曾称，在与武汉各界人士的交流中，她了解到疫情发生后，这座城市的人们通过一系列雄心勃勃的规划，实现了疫后重振及城市发展。

英国驻华使馆发言人24日告诉《环球时报》，吴若兰高度评价武汉一线医护人员在过去一年抗击疫情工作中取得的成果，并希望未来能看到英中两国在武汉有更多合作。尽管2020年有诸多挑战，但英国和中国湖北省在人文、医疗健保、创新、贸易、投资和教育领域的合作仍未中断。一旦疫情局面好转，她期待推动更多的访问和交流。