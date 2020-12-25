中国多地限电 内陆核电站投建引关注

中国多个省市近期出现电力缺口，“开三停四”、用电高峰期“路灯开一半”的局面重演，曾引发外界认为是限制澳洲煤炭进口所致，但国内媒体采访业内人士后发现，这背后隐含电力能源结构的问题，而包括发展内陆核电在内的结构调整值得关注。

据《第一财经》昨天报道，多位受访者认为，能源结构问题正是出现电力缺口的症结所在。以湖南省为例，在主力电源的火电之外，该省近年力推可再生的清洁能源，但从现实情况来看，其中也突显了资源配备不合理、布局未考虑因地制宜等问题。

根据国家电网湖南电力公司统计，截至2019年底，湖南省内清洁能源装机规模为2594万千瓦，占全省总发电装机容量的54.8%，其中水电装机1744万千瓦，新能源规模达850万千瓦；湖南每10度电中有5.1度电来自清洁能源，清洁能源电量占比排名全国第四。

但现在，受特殊的天气等一系列因素的影响，水电、风电和光伏等可再生清洁能源，无法稳定替代作为主力的煤电。

作为水电大省，湖南水电装机容量为1492万千瓦，占比31%。夏季丰水季，水电大发，因此2020年夏季的电力缺口较小。但到了冬季的枯水期，水库水位下降，水电便无法正常发电。

在风电和光伏方面，该报记者根据官方资料梳理发现，从2015年至2019年4年间，湖南省风电和光伏装机分别增长了262万千瓦和306万千瓦。但国家电网湖南电力公司知情者告诉第一财经1℃记者，受到冬季冰雪天气影响，风电风叶敷冰，无法正常发电。据其透露，在当前的极端天气下，湖南大约有400万~500万千瓦的风电无法正常发电。

国内某发电企业的一位中层也表示，目前湖南有不少风电场因为风叶敷冰而无法正常运转。

华北电力大学教授袁家海教授认为，从一定意义上看，电力供应不可能一直是“十二五”和“十三五”前期非常宽松的状态，适度偏紧有利于暴露当前电力供应的深层次结构性矛盾，可以加速、倒逼电力改革和转型进程。

此次多地出现大面积限电的情况，袁家海教授及其团队，早在今年6月23日发布的《中国电力安全经济性分析和保障路径研究》中已做过预测。该研究指出，解决尖峰负荷缺口的关键已不在于继续扩大煤电装机规模，而要从电力系统的整体角度出发，优化电力供应结构，在根源上解决电力缺口问题。

随着本轮“限电”情况出现，关于是否应该在内陆省份上马核电项目的讨论又一次被提及。

在近几年的全国“两会”，湖北、湖南、江西等省份多次提交尽快重启内陆核电项目的提案和建议。这些提案和建议认为，核电作为一种安全清洁高效的能源，是解决能源需求、保障能源安全的重要支柱，并且对于优化产业结构、推动地区经济发展能够发挥重要作用。

根据官方资料梳理发现，除湖南、江西和湖北之外，河南、河北、四川、贵州、重庆、安徽、吉林和黑龙江等十余个内陆省份也在布局内陆核电。与此同时，广东、福建等沿海省份的内陆城市也在布局核电。

中国核能行业协会6月16日发布的《中国核能发展报告（2020）》认为，“十四五”期间稳步推进中部地区核电发展，推动湖南、湖北、江西等中部省份比较成熟的核电项目建设，是解决中部地区电力需求问题的战略选择，对促进长江经济带、中部崛起等国家重大战略的实施具有长远意义。

从全国能源结构来看，中电联的数据显示，截至2019年底，全国全口径非化石能源发电装机容量8.4亿千瓦，占总装机容量的比重为41.9%。分类型看，水电3.6亿千瓦、核电4874万千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能（光伏）发电2.0亿千瓦、火电11.9亿千瓦。由此可见，核电尚有较大的发展空间。

然而，内陆核电的安全性一直是中国社会关注的重点，‘十四五’期间，内陆核电能否有机会投建依旧是一个未知数。

另据国际能源网此前报道，自从日本福岛核电事故后，全球核电发展进入低迷期，中国在2019年之前连续三年未批准新的核电机组，曾经批准的一些核电项目也未能如期开工，湖南桃花江、江西彭泽、湖北大畈三大内陆核电站在福岛核电站事故后被叫停。