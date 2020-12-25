中国今年新增5G基站约58万个

在中国国务院新闻办公室24日举行的新闻发布会上，中国工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库透露，2020年中国5G网络建设稳步推进，新增约58万个5G基站，建成共享5G基站33万个。

据《经济日报》报道，闻库介绍，工信部自2018年起每年组织一次“绽放杯”5G应用大赛，参赛项目已经在智能制造、医疗、能源等领域发挥明显作用，有力推动各行各业加快5G应用。

谈到中国5G网络建设下一步重点，闻库表示，首先要按照适度超前原则，由规模建设、广泛覆盖向按需建设、深度覆盖推进，紧贴不同场景需求，打造高质量5G网络；进一步优化数据中心建设布局，提升应用发展水平，在应用种类、云服务能力、应用深度和软件丰富程度上逐步完善，满足各行各业数字化发展需求。

其次，电信运营企业在网络架构、业务管理、网络运维等方面要根据不同的应用场景及时作出调整，让企业用网更加便捷高效。电信企业、互联网企业、解决方案提供商等应加强协作，共同推动5G与制造、能源、交通、农业等行业深度融合，加快推进传统产业数字化、网络化、智能化转型。

再次，要强化技术创新，持续推进网络切片、边缘计算、芯片模组、仪器仪表等技术的研发工作，增强产业技术支撑能力。