北京连两天新增本地无症状感染者

中国北京12月23日、24日连续两天报告新增本地无症状感染者。北京官方强调，随着元旦、春节临近，将迎来人员流动、聚集高峰，要适度从严从紧做好“两节”期间疫情防控工作，严控中转入境进京。

据中新社报道，北京倡导民众非必要不出京，做到非必要不出境。同时，压减各类迎春活动，有序组织高校学生、农民工离返京工作。

根据北京卫生部门通报，12月23日和24日，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例，分别新增报告一例无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。已对密切接触者进行集中隔离医学观察，并落实相关管控措施。

最新召开的北京疫情防控工作领导小组会议指出，当前，境外疫情仍在肆虐蔓延。国内随着元旦、春节临近，将迎来人员流动、聚集高峰，疫情防控将面临重大考验。要充分估计疫情形势，全力做好疫情处置，抓好“外防输入、内防反弹”工作，减少“两节”期间人员流动和聚集，筑牢疫情防控屏障。

会议强调，要从严从快抓好疫情处置。严格中风险地区管控和周边小区居民症状排查。对密切接触者做好健康监测。加强集中医学观察点管理，规范入境人员采样及检测工作，提高核酸采样和检测质量。严格落实“14+7”措施，集中医学观察满14天后，对航班或物品检测发现阳性的同航班入境人员，继续实施7天居家或集中医学观察措施。无病例航班入境人员，继续实行7天社区健康监测，倡导无必要不外出。