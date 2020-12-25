莱猪台立法院过关 中央地方明年斗法

台湾执政的民进党昨天以多数优势在立法院通过开放含有莱克多巴胺的美国猪肉和30个月龄以上的美国牛肉进口九项行政命令，但多数县市的自治条例都要求莱猪“零检出”，明年元旦莱猪进口后，势必上演中央与地方斗法的戏码。

总统蔡英文昨晚在面簿肯定完成行政命令审查的立委和行政院长苏贞昌的行政团队做好配套措施。她表示，美猪美牛的议题经历过三任总统迟迟不能解决，成为台美之间的困难贸易问题，今日开放市场的决定将会是未来台湾国际经贸走向世界的关键决定。

对于外界批评民进党立场前后不一致，她反驳，“我不能同意这样的指控”，并解释2012年马英九政府想要开放含莱剂美猪美牛，引发民众质疑；2012年7月国际食品法典委员会（CODEX）公布莱剂容许值标准，民进党立即改变态度。

蔡英文强调，政府会用行动确保食安，清楚标示、严格把关，包括进口猪肉比照牛肉，各部位列出货号追踪，请民众放心。

但台北市长柯文哲在今天就任六周年记者会上被问到此事时显得既无奈，也不认同。

他表示，“源头管理，明白标示”就可处理问题，“让人民有自由的选择，不是一个民主国家应有的作法吗？”他一直无法理解民进党政府脑袋到底在想什么？“以前讲的话跟现在讲的话，是灵魂交换？到底在搞什么鬼，实在看不懂”。

台湾不少县市都有自治条例要求限制莱猪，立法院通过开放莱猪必然与之有所抵触。柯文哲指出，地方的自治条例通过，中央没否决也没赞成，“一个国家，两套法律”，让人觉得很奇怪。

台北市副市长黄珊珊也说，在地方法规未失效以前，北市府只能依地方法规行使，她上次在行政院会跟苏贞昌长说，若中央不能统一规范，地方政府会很困扰，她希望这个问题能在元旦前解决，否则全台各地都会天下大乱。

新北市长侯友宜也不以为然地表示，蔡英文送了一个“最大、最难过的圣诞礼物”，让食安更担忧。他叹了口气说，莱猪标不标示，全台没有统一做法，“连人民最卑微请求都没办法做到”。

侯友宜也表明届时若遭中央否决，可能提出释宪因应。柯文哲说，依地方自治法，要提出释宪的是台北市议会，北市府尊重议会权责。

苏贞昌对此回应说，他们知道各县市议会有一些不同的做法，而且彼此差异很大，行政院会依据法律规定，行使主管机关的权责，在了解相关的情形后，会做规范的宣示。