香港智库公布2021年全球10大预测

总部位于香港的中国智库香港全球化中心推出《2021年度十大预测》，从政治、经济、社会三大方面、十个维度预测了未来新一年的形势走向。

香港全球化中心由著名电视评论员邱震海和香港浸会大学于2019年4月联合创办。展望2021年，香港全球化中心认为，特朗普主义将继续对美国政治产生影响，加上拜登政府“专业外交、精准打击”的风格，中国的国际处境将会比较艰难。

中心也预测，2021年全球经济将会逐步复苏，但东西方国家会表现出显著的差异。十大预测具体如下：

政治前景：特朗普主义+欧美加强协同=中国处境艰难

预测一：拜登政府呈现“过渡性”，“特朗普主义”将继续大行其道

香港全球化中心认为，2021年-2025年的拜登四年任期，与其说是美国民主的“钟摆回摆”，还不如说只是一个“过渡性弱势总统任期”。拜登团队会疲于应对领导抗疫、拯救经济和整合盟友关系这三大任务，至于“特朗普现象”生成的“病灶”——美国贫富分化与社会撕裂，拜登势必无力消除。

2021年，拜登虽成功上任，但美国国内社会共识不足，各政治集团诉求对立严重，拜登政府更像一个过渡政府，无论对内对外都难以有所作为。

美国选举结果清楚表明，拜登政府在美国并没有优势显著的政治支持，2021年美国内政呈现巨大分裂，“特朗普主义”依然盛行。拜登若想要弥合这种分裂加剧的趋势将面临巨大挑战，且需要花费大量精力处理大选后的利益分配和协调民主党内各派别之间的斗争。

如果问题不能得以解决，2025年上台的将是另一个特朗普式的民粹总统。

预测二：拜登对华政策将呈现“专业外交，精准打击”风格，中美关系进入敏感调试期

香港全球化中心预测，中国将面临更为艰难的外交环境，在过去历届美国政府对华政策游走于“接触”与“遏制”之间的基础上，拜登政府将把对华重点放在“改变中国”上，即通过“改变”中国的思维方式和模式，以期获得美中关系的整体稳定。

该做法显然将与中国现有的政治价值观和战略取向出现结构性冲突，但烈度将低于特朗普时代的中美冲突；本质上，将是未来几十年呈整体下降趋势的中美关系的一个短暂的技术性调整。

这一调整若能成功，则中美关系在2025年后尚能获得喘息，否则将为2025年后的中美关系断崖式下降埋下隐患。

预测三：2021年，中国将面临空前敏感、艰难的国际处境

拜登上任后，美国将较为迅速地重归全球领导者之位，在国际社会的号召力将与现今的特朗普政府有明显不同。香港全球化中心认为，西方世界的协调能力将整体加强。在变动不居的国际情势之中，中美欧日四方角力将更为激烈。但随着拜登新政府外交政策精准性的提高，欧日在外交行动上向美国大幅度倾斜的意愿和可能性都将大大提升。

虽然中欧投资协定有望签署，中日经贸关系在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下更进一步，但由于美国的有效主导，西方在对华战略上加强协作将成为趋势和常态，香港全球化中心认为，亚细安、拉美等政治力量被迫选边的艰难处境将更加凸显。

预测四：全球军事重回结盟时代，印太区域军事冲突风险抬升

香港全球化中心预测，全球军事布局将逐渐呈现以美国和中俄为核心的两极阵营，军事力量将重点集结在印太区域。未来在多国军事力量纠缠下，印太区域的军事冲突风险骤升。

美国将继续奉行竞争性的地缘政治战略，拜登政府将重返北约军事首脑地位，联合北约军盟国，在印太区域保持强大的军事力量，力求重返冷战期间美国在太平洋第一岛链上的军事威慑力。

与此同时，美国将重点拉拢日、澳、印等国，分别在台海、南中国海和东印度洋海域进行更为频繁的联合军演，“亚洲小北约”军事协同将得到实质性强化。联合军演将特别集中在中国周边存在领土争议的海域，以彰显其所谓的“航行自由”。

印度与日本政府将更加积极寻求与美国加深安全和防务合作，邀请北约势力，尤其倾向与英、法、德三国进行军演邀约和军备介入，从而满足自身军事扩张和彰显军事存在的目的。

不过，香港全球化中心也认为，利于中国的趋势也在形成，表现在中俄战略伙伴关系将进一步加强，军事技术交流趋于密切。两国将重点在环太平洋海域、北印度洋区域，进行军事对等部署和军演。尤其是台海局势日趋紧张，中俄结成准军事联盟的可能性将大增。

经济前景：东边日出西边雨

预测五：欧美债务风险走高，全球投资注意力转移亚洲

香港全球化中心预测，欧美国家的投资价值将持续下跌，呈现低增长、低利率和高风险的特征。

经合组织在12月初发布的报告中预计，在疫苗接种等利好因素推动下，2021年全球经济将增长4.2%。但欧元区、美国经济的增幅很可能分别只有3.6%、3.2%。香港全球化中心指出，美国2021财年的预算赤字和债务规模将持续扩大，预计到明年中，政府债务规模可达20.3万亿美元，会占到该国GDP的98%，创下二战以来的最高纪录。美元疲弱走势可能持续至明年下半年。未来美联储难再轻松抛售国债压缩资产负债表规模，导致美债收益率人为压低，迫使相当一部分海外投资机构撤离美债。

而至于欧洲，受疫情冲击之前，欧洲各国已经深陷债务危机，财政空间也相对有限。预计2021年欧洲各大央行内仍无法停止量化宽松政策，欧元区通胀将会进一步走高。公开数据显示，欧洲国家是负收益率债券的最大贡献方，其中瑞典、德国、芬兰和荷兰四国的负收益率债券占比分别高达91%、88%、84%和84%。

相较于欧元债市恐慌性抢入导致的负利率，中国10年期国债收益率自今年7月后恢复到3%以上持稳水平。香港全球化中心认为，这说明宏观经济面较稳，投资预期更稳定。

香港全球化中心最后还提到了一个因素，就是在拜登上台后，相较目前日益恶化的中美关系来说将变得更可预测。尽管中美竞争加剧趋势将持续，但奉行多边主义外交的拜登将有条件放松特朗普对华的关税政策，这将刺激投资者对中国资产以及亚洲其他新兴市场保持积极预期。

预测六：2021全球消费增长有限，区域分化严重

2021年全球债台高筑，高风险将长期。持续量化宽松对于经济的刺激作用逐步减弱，发达国家期望用消费来推动经济发展。但2021消费复苏会十分缓慢，体现在疫情依对居民收入和消费意愿造成冲击，且呈区域分化严重趋势。

香港全球化中心引述2020年11月发布的益普索全球消费者信心指数，发现沙特阿拉伯(60.7)、瑞典(53.0)和美国(52.2)的指数高于50。与之相反，俄罗斯(35.0)、波兰(34.6)、阿根廷(33.7)、南非(33.1)、西班牙(32.2)和土耳其(30.0)处于35以下。因此得出结论认为，2021年消费复苏将率先从发达国家开始，得益于财政直接转移支付等政策，而发展中国家在需求端本已落后的前提下，供给端也被疫情冲击，居民收入降低，消费复苏前景堪忧。

另外，货币宽松周期下全球收入差距继续扩大。若全球收入分配格局未得到明显改善，则全球整体消费增长乏力。

2021年，发达国家内低收入群体消费能力增长有限，高收入群体边际消费倾向低。疫情进一步拉大发达国家本来已经突出的贫富差距。贫富差距进一步拉大，加剧发达国家社会矛盾，也压抑了发达国家社会购买力的增长，即消费复苏。

香港全球化中心总结道，贫富差距拉大也使得2021年全球边际消费需求大幅下降，需求结构失衡，出现严重的消费断层。尤其在发展中国家，疫情失控与疫苗的高门槛进一步加剧贫困。发展中国家将普遍呈现消费低迷，低收入人群占比将进一步扩大。

但中国的情况要比其它发展中国家明显好很多。国际评级机构惠誉日前发布最新报告，上调有关2021年中国经济的增长预测。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）12月10日报道称，中国政府有力控制冠病疫情，带动了国内经济复苏，发展势头大大超出各界预期，同时也有望促进全球经济环境改善。

预测七：传统商品贸易遭遇挑战，科技拉动的新兴经济一枝独秀

香港全球化中心预测，2021年，全球贸易将呈现弱恢复的局面。2020年7-11月，世界贸易量已连续五个月环比上升，世贸组织也预测明年全球贸易额将技术性反弹7.2%。

然而，随着四季度疫情反弹，近期美国等国家的消费、出口已显示出放缓迹象。国际劳工组织ILO报告显示，2020年前三季度，全球劳动力收入同比下降10.7%，约7000万到1亿人口可能陷入极度贫困。这表明随着需求端的恶化，传统商品贸易在2021年将继续遭遇挑战。

另一方面，疫情对全球贸易的影响可能从暂时调整演变为全面重塑。贸易形式和贸易内容都将继续发生转变。形式上，由于人员和货物直接流动的限制，跨境电商、市场采购贸易等新方式将继续获得发展。

中国的电商跨境贸易在2019年占进出口总额的比重从2013年的12.2%迅速增长到2019年的35.6%，2021年可能将占据大半江山。贸易结构上，居家产品、消费类电子产品的贸易占比将继续提高。

另外，全球新一轮技术革命正在酝酿，数字经济和实体经济日益深度融合，数字经济、虚拟经济正在成为全球贸易的新高地。

同时，面对复杂多变的国际环境，中国决策层提出的“十四五”规划也提出实施国家安全战略，把安全发展贯穿到经济、产业、基础设施、战略资源、科技、金融、生态等各个方面。在环保领域，中国提出在2030年前碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

总而言之，2021年，科技拉动的新兴经济将会一枝独秀。

社会前景：疫苗料引发新的地缘战略冲突

预测八：疫苗接种将会遇阻，并会重塑国际外交格局

香港全球化中心认为，2021年全球疫苗接种将遇到阻碍，全球绝大部分人口仍将处于未接种状态。

世界银行的一份最新报告预计，到2021年，冠病疫情可能让1.5亿人陷入极端贫困（每天生活费不足1.9美元）。他们中的许多人生活在拥挤的城市环境中，在受封锁和流动限制影响最严重的部门工作，很可能靠打零工维持生存，无法获得基本的社会服务。还有一些人生活在贫困率本就相当高的地区，大约82%的人生活在中等收入国家。

盖茨基金会提供的数据亦显示，全球40%以上的贫困人口生活在受冲突和暴力影响的经济体中，在受到冲突、被迫流离失所和自然灾害影响最严重的脆弱地区，冠病疫情使得这些挑战变得更加复杂。

香港全球化中心分析称，全球冠病疫苗需求为100亿剂，目前全球疫苗产能缺口过大，2021年大部分地区的疫苗需求将无法得到满足。除了产量的制约，针对部分疫苗的群体性接种不良反应以及疫苗分配问题都将导致疫苗在2021年无法顺利分发接种。对于众多疫情严重的发展中国家来说，明年将因无力一次性大批量采购疫苗或缺乏疫苗储存条件而亟待他国的卫生援助。

香港全球化中心进一步指出，中、俄、美、英、德等有能力研发疫苗的国家将努力展开疫苗外交，争取落后地区国家的政治支持。疫苗供应国和需求国的外交关系将因疫苗产生变动。

预测九：社会抗议活动频发，疫苗分配成为导火线

香港全球化中心预测，疫苗分配将会成为社会抗议频发的导火线。以美国为例，截至目前，死亡病例已经超过了31万例，全美各地医院重症监护室容量近乎饱和。迫于形势，12月12日，美国食品药品监督管理局（FDA）正式批准辉瑞公司研制的疫苗投入“紧急使用”。

但据美媒报道，虽然疫苗将在FDA授权后24小时内分发到各州，首批接种疫苗的人却不足美国总人口的1%。

英国《金融时报》报道称，纽约及其他地区的许多医疗服务提供者正面对来自“富人、权贵阶层”的大量请求，其迫切希望接种第一轮疫苗。纽约大学生物伦理学家卡普兰预测：“美国绝对会出现疫苗黑市。任何被视为救命、保命且供应不足的东西，都会催生黑市。”

按理说，第一轮疫苗应发放给养老院里的老人和护理人员，其次是“关键工作者”，比如医护人员。但在纽约州、伊利诺伊州等地，金融家和银行家正被广泛定义为“关键工作者”。

这样的“黑市”和“暗箱操作”势必会加剧疫苗分配的不公，造成一系列的社会不满。

香港全球化中心据此预测，2021年全球各国无法彻底摆脱疫情困扰，经济无法得到有效恢复。由于疫苗产量的供不应求，全球各地将会频繁爆发因疫苗分配，疫苗政府补助等问题而起的社会运动。尤其是发展中国家难以优先获得疫苗购买权，全国性的疫苗短缺将激化人们对政府的不满，导致部分发展中国家出现大规模抗议运动。

预测十：社会管理将出现新生态，个体与社会的互动方式将长久改变

由于中国是全球范围内最快控制住疫情的主要经济体，中国抗疫模式的优越性和西方民主模式的失败性成为了舆论场上争论的突出话题。

政治学者贝淡宁（Daniel Bell）认为，1949年之前的“百年屈辱史”和内战带来的一个教训是：国家需要有一个强大，集中和有效的政府来维持社会秩序。法家传统的最新体现是国家力量自上而下的大规模动员，以遏制病毒的流行。当然，武汉地方政府应该更早采取行动，而不是阻止有关新疾病的信息的传播。

由于疫情的长期影响，在全球范围内政府权力都迎来了一波扩张，与此同时是民间社会面临的挤压和经济活动的不断收缩。

香港全球化中心预测，2021年，随着疫情的长期持续，全球民众将对随时发布的封锁、筛查、行动限制等管控措施习以为常；行程码、实名制等个人信息采集行为将在世界范围内进一步推广，并从卫生领域拓展至社会生活的其他方面。

这一点在社会治理上已经有了例子，比如前不久苏州推出的“文明码”，就是“借鉴”健康码的模式对市民进行监控和管理。另外，人脸识别监控也在不断普及，人们的行踪变得越来越透明、越来越无处遁形。

香港全球化中心进一步总结道，科技驱动的社会管理方式将进一步精准化，对社会全景感知的能力将持续提高。同时，个人对集体力量介入的接受程度也将继续加深，个体与社会的互动方式将长久改变。

由此看来，疫情对社会的改变，已经远远不止病毒本身，而是已经在社会治理等方面产生了深远影响，每一个人都将身处其中。